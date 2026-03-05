Cambiamenti, Cna premia il talento nel segno dell’innovazione

L'azienda livornese Binatomy conquista il primo posto nell’edizione territoriale del contest promosso da Cna Livorno. Premi speciali a Artewisia, Alma Marine e Peacock Tuscany. Niccolini e Santucci: "Ogni anno tutte le imprese finaliste hanno belle storie e idee innovative, segno della vitalità del territorio e dell’imprenditoria locale"

Intelligenza artificiale a misura di impresa, con applicazioni costruite sulle esigenze specifiche di ogni realtà produttiva: è questa la chiave del successo di Binatomy srl, vincitrice del primo premio nell’edizione livornese 2026 del contest “Cambiamenti” promosso da CNA Livorno. Nata a Livorno nel marzo 2025, l’azienda sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale pensate per liberare l’intelligenza umana da compiti ripetitivi o complessi ma riconducibili a logiche informatiche, consentendo soprattutto alle piccole e medie imprese di concentrarsi sulle attività strategiche del proprio business. Un progetto giovane, portato avanti da un team preparato, che in pochi mesi ha già conquistato importanti spazi di mercato. Accede alla finale regionale di Firenze anche la seconda classificata, Exigonia srl, azienda di San Vincenzo nata anch’essa nel 2025. La società propone alle PMI strumenti evoluti di controllo di gestione, pianificazione economico-finanziaria e consulenza strategica, sviluppando dashboard KPI, modelli previsionali e strumenti digitali capaci di guidare le decisioni attraverso l’analisi dei dati reali dell’attività aziendale.

La giuria era composta dal presidente provinciale Carlo Santucci, dalla vicepresidente Ilaria Piancastelli, dal presidente comunale Luca Finocchiaro, dal direttore Dario Talini, dal responsabile sindacale Alessandro Longobardi, dalla coordinatrice sindacale e curatrice del contest Ilaria Niccolini, da Marina Napodano dello staff organizzativo CNA e da Paolo Ventura del main sponsor Enegan.

“Non è stato per niente facile stilare una classifica, seppur necessaria – affermano la coordinatrice Ilaria Niccolini e il presidente Carlo Santucci – perché come ogni anno tutte le imprese finaliste hanno belle storie e idee innovative, segno della vitalità del territorio e dell’imprenditoria locale. CNA Livorno supporta questo mondo e ha voluto dare un segnale concreto di vicinanza con un montepremi complessivo in attività e servizi di oltre tremila euro”. Tra le altre aziende finaliste: Ecò srl di Suvereto (wedding ed eventi in chiave sostenibile), Il mondo di Anja di Rosignano (progetti per rendere sicuri gli spazi aperti dedicati ai gatti), Pennainmovimento di Piombino (giornale online indipendente) e Sportfellas srl di Livorno (applicazione mobile per lo sport 2.0).

Oltre ai primi due posti, sono stati assegnati anche premi speciali

Il premio Imprenditoria Femminile è andato a Artewisia srl, startup innovativa di Rosignano attiva nel settore culturale e creativo, che progetta soluzioni digitali immersive e narrative per musei, enti culturali pubblici e privati, fondazioni ed enti territoriali, integrando tecnologie avanzate e strategie di comunicazione.

Il premio Giovani Imprenditori è stato conquistato da Alma Marine, azienda livornese specializzata nella manutenzione, revisione e assistenza tecnica di sistemi di stabilizzazione, timoni ed eliche di manovra per yacht e super yacht, nata dall’iniziativa di due fratelli che hanno trasformato l’esperienza da dipendenti in un progetto imprenditoriale già proiettato verso la clientela internazionale.

Il premio speciale Enegan è stato attribuito a Peacock Tuscany, realtà fondata da due giovani soci con l’obiettivo di innovare il mondo del gin attraverso sostenibilità, botaniche della costa toscana, una distilleria maremmana e una bottiglia che rivoluziona l’estetica grazie alla stampa digitale diretta su vetro.

