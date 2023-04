Camera di Commercio: 2 bandi per contributi a fondo perduto. Ecco per chi

Prosegue l’attività di sostegno economico della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno alle imprese delle province di Livorno e Grosseto. Sono stati approvati dalla Giunta camerale due nuovi bandi destinati ad aspiranti imprenditori, ai negozi di vicinato che esercitano l’attività di commercio al dettaglio e agli esercizi di ristorazione e somministrazione.

BANDO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE D’IMPRESA

Il bando si rivolge a tutti gli aspiranti imprenditori di qualsiasi settore economico e prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per la parziale copertura delle spese di avvio di impresa.

Il contributo è pari al 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro. E’ prevista una maggiorazione del contributo pari a 500 euro per le imprese femminili, giovanili o start up innovative, o nel caso in cui l’impresa abbia seguito formazione sui temi della imprenditorialità/attività d’impresa. Le maggiorazioni non sono cumulabili.

Si considerano spese ammissibili per le quali richiedere il contributo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa, le spese di registrazione di marchi, brevetti e disegni, acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione di impresa o acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, spese di promozione e comunicazione.

Per essere ammesso al bando al momento della domanda, l’aspirante imprenditore si impegna ad iscrivere ed attivare l’impresa presso il Registro delle Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno e a partecipare ad un evento formativo del programma “I Servizi Digitali alle Imprese – Starter Kit” che sarà realizzato dall’Ente camerale.

Una volta accolta la domanda di partecipazione, la Camera riserva all’aspirante imprenditore il contributo massimo concedibile previsto dal bando.

Dalla data di comunicazione dell’ammissione, l’aspirante imprenditore avrà 6 mesi di tempo per iniziare l’attività (impresa attiva al Registro Imprese), frequentare un evento del percorso formativo obbligatorio organizzato dalla Camera di commercio (Starter Kit) e presentare la domanda di liquidazione. In questa fase, sarà calcolato l‘importo effettivo del contributo sulla base delle spese ammissibili rendicontate.

BANDO PER IL SOSTEGNO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI VICINATO

Il bando supporta il mantenimento e la crescita dei negozi di vicinato che esercitano l’attività di commercio al dettaglio e degli esercizi di ristorazione e somministrazione. Sostiene investimenti in innovazione e digitalizzazione di attività e processi (spese per software, digital marketing, siti web, app mobile ecc.), ma anche in nuovi arredi, implementazione sistemi di sicurezza, formazione.

E’ concesso un contributo a fondo perduto pari al 50% del totale delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 3.000 euro.

Il termine per la presentazione di entrambi i bandi è il 30 novembre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.

I Bandi e la modulistica sono disponibili sul sito camerale all’indirizzo www.lg.camcom.it

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Promozione e Sviluppo economico all’indirizzo: [email protected]

