Camera di commercio, al via due nuovi bandi per le imprese

La Camera di commercio ha approvato due nuovi bandi per sostenere le imprese delle province di Livorno e Grosseto: il bando per favorire il “passaggio generazionale” aziendale e il bando per l’accesso alla Composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa.

BANDO PER IL SOSTEGNO AL PASSAGGIO GENERAZIONALE AZIENDALE

Il bando è rivolto alle imprese di tutti i settori economici con l’obiettivo di favorire e sostenere i processi di consolidamento dell’imprenditorialità sul territorio, evitando la dispersione di competenze ed esperienze pluriennali.

Lo scopo è quello di favorire la continuità aziendale e creare contemporaneamente opportunità occupazionali per le nuove generazioni.

Per passaggio generazionale si intende la prosecuzione dell’attività svolta da imprese “originarie” iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 10 anni.

Le imprese beneficiarie possono essere sia una nuova impresa iscritta al R.I. a seguito di cessazione di attività da parte dell’impresa “originaria”, sia l’impresa “originaria” stessa purché sia stata oggetto di una modifica della compagine sociale o amministrativa.

Sono ammissibili le spese correlate all’attuazione di un progetto di ricambio generazionale ed alla fase di start up iniziale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri funzionali e correlati al passaggio generazionale d’impresa (spese notarili, ecc.); le spese per acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione dell’impresa; le spese per acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature funzionali alla nuova gestione aziendale; la formazione obbligatoria o professionale o qualificazione di titolari o soci e dipendenti dell’impresa subentrante nell’attività.

Il bando prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e comunque fino ad un massimo di € 5.000,00 euro.

BANDO PER L’ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA

Il bando intende favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione della crisi d’impresa e contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle piccole e medie imprese delle province di Livorno e Grosseto, favorendo la conservazione del valore aziendale attraverso il sistema della Composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa.

Questo istituto, che ha l’intento di risolvere la crisi prima di arrivare ad un punto irreparabile, rappresenta un significativo segnale di modernità rispetto alle tradizionali soluzioni di gestioni delle crisi, basate sulla realizzazione delle garanzie patrimoniali.

Grazie all’accesso alla Composizione negoziata, azionabile su base volontaria attraverso una piattaforma online, l’impresa viene affiancata da un esperto terzo, indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.

Il bando prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 4 mila euro, riguardanti il compenso per la prestazione effettuata per il servizio di composizione negoziata dagli esperti.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi è il 30 novembre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.

Bandi e modulistica sono disponibili sul sito camerale all’indirizzo www.lg.camcom.it

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Promozione e Sviluppo economico all’indirizzo: [email protected].

