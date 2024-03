Camera di commercio, al via quattro nuovi bandi per le imprese

Agricoltura green, turismo sostenibile, creazione di impresa e passaggio generazionale aziendale. Lo stanziamento complessivo è di 260.000 euro. Tutti i bandi sono disponibili sulla home page del sito camerale www.lg.camcom.it. Per informazioni: [email protected]

La Giunta della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha approvato una seconda tranche di bandi a favore dello sviluppo delle imprese. Lo stanziamento complessivo è di 260.000 euro, per una serie di misure che vanno a sostenere la creazione di impresa, il passaggio generazionale aziendale, la transizione sostenibile delle imprese turistiche e l’agricoltura green.

Bando a sostegno per la creazione di impresa

Il bando si rivolge a tutti gli aspiranti imprenditori di qualsiasi settore economico e prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per la parziale copertura delle spese di avvio di impresa. Il contributo è pari al 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro. È prevista una maggiorazione del contributo pari a 500 euro per le imprese femminili, giovanili o start up innovative.

Bando per il sostegno al passaggio generazionale aziendale

Il bando prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute per l’attuazione di progetti per il ricambio generazionale aziendale e per la fase di start up iniziale, fino ad un massimo di € 5.000 euro. Lo scopo è quello di favorire la continuità aziendale e creare contemporaneamente opportunità occupazionali per le nuove generazioni. Per passaggio generazionale si intende la prosecuzione dell’attività svolta da imprese “originarie” iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 10 anni. Le imprese beneficiarie possono essere sia una nuova impresa iscritta al R.I. a seguito di cessazione di attività da parte dell’impresa “originaria”, sia l’impresa “originaria” stessa purché sia stata oggetto di una modifica della compagine sociale o amministrativa

Bando per la transizione sostenibile delle imprese turistiche

Il bando prevede contributi fino ad un massimo di 2.500 euro per le imprese turistiche che adottano soluzioni per aumentare la sostenibilità ambientale delle proprie strutture e dei servizi offerti. Dal lato offerta, infatti, sempre più imprese turistiche sono inclini all’adozione di misure finalizzate alla circolarità, al risparmio energetico ed alla diminuzione dei rifiuti, trasformando queste misure anche in elementi di attrattività e promozione. D’altro canto, sul lato domanda, sempre più visitatori e viaggiatori sono sensibili a questi temi e tendono a privilegiare destinazioni, imprese e operatori turistici impegnati nella riduzione dell’impatto ambientale del servizio ed alla tutela del territorio.

Bando agricoltura green

Il bando sostiene l’implementazione di nuove attrezzature e soluzioni green e digitali, all’interno delle attività agricole e delle filiere agroalimentari tradizionali, contribuendo alla realizzazione della transizione ecologica. È previsto l’erogazione di un voucher a fondo perduto a copertura del 50% e fino ad un massimo di € 3.000 per spese sostenute per investimenti in attrezzature per coltivazioni, allevamenti o per la conservazione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tali da consentire la valorizzazione del territorio nonché la riduzione dell’impatto ambientale in favore di uno sviluppo economico sostenibile. Nel caso di investimenti effettuati da imprese agricole con produzione certificata DOP/IGP oppure che producono con il metodo biologico, il voucher sarà a copertura del 70% di tali spese, fino ad un massimo di € 4.000. Il termine per la presentazione delle domande è il 29 novembre 2024, salvo chiusura anticipata dei bandi per esaurimento risorse.

Tutti i bandi sono disponibili sulla home page del sito camerale www.lg.camcom.it. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Promozione e Sviluppo economico all’indirizzo: [email protected].

