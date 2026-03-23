Caro gasolio, oggi alle 18 in Cna riunione delle aziende di autotrasporto

La partecipazione è libera ma occorre registrarsi scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio whatsapp al 3480184439 con la ragione sociale dell’impresa

Martedì 24 marzo nella sede di Cna Livorno in via Martin Luther King 13 alle ore 18 si terrà una riunione aperta a tutte le aziende di autotrasporto che lavorano nella provincia di Livorno per parlare dell’impatto che il caro-gasolio sta avendo e rischia sempre più di avere sul settore. “L’improvviso aggravarsi della situazione in medio oriente – afferma il coordinatore CNA Trasporti Livorno Alessandro Longobardi – ha prodotto un immediato aumento speculativo dei costi energetici ed in particolare dei carburanti. Il settore del trasporto sia merci che persone ne ha subito risentito in maniera pesante, soprattutto quello legato alla logistica portuale. Per questo abbiamo indetto come Cna una riunione aperta a tutte le aziende, anche non associate, in cui socializzare le difficoltà del momento, parlare delle prospettive future e delle richieste già fatte da Cna al ministero, ed analizzare anche la misura varata dal Governo ed i suoi reali impatti sul mercato dei carburanti e sui costi delle imprese”. Interverranno anche il presidente regionale della Cna Fita Mirko Portolano, la coordinatrice regionale Caterina Frallonardo e il presidente Cna Fita Livorno Massimo Angioli. La partecipazione è libera ma occorre registrarsi scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio whatsapp al 3480184439 con la ragione sociale dell’impresa.

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