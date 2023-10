Cecco entra nella associazione tortai di Cna

Nell’attività lavorano Alessio che era il “bimbo” di Cecco, con sua moglie Giovanna, e soprattutto le due figlie Vittoria e Rosi e marito di quest’ultima Clemente

La coordinatrice sindacale dell’associazione Valentina Bonaldi: "Cecco rappresenta una parte importante della storia della torta di ceci a Livorno"

“Con soddisfazione annunciamo che anche la storica attività “Da Cecco” di Borgo Cappuccini entra a far parte dell’Associazione Tortai Livornesi CNA”: lo afferma visibilmente contento il presidente Fabio Forti sottolineando ancora una volta che “la nostra associazione è aperta a qualunque tortaio livornese si riconosca nello spirito, nei principi, nello statuto e nelle attività che stiamo portando avanti affinchè questa tradizione culinaria livornese sia sempre più apprezzata e diffusa fuori e dentro Livorno”.

“Cecco rappresenta una parte importante della storia della torta di ceci a Livorno – commenta la coordinatrice sindacale dell’associazione Valentina Bonaldi – vantando una tradizione che va dalla metà del secolo scorso sino ad oggi. Adesso nell’attività lavorano Alessio che era il “bimbo” di Cecco, con sua moglie Giovanna, e soprattutto le due figlie Vittoria e Rosi e marito di quest’ultima Clemente, che hanno tutta l’intenzione di continuare a portare avanti la tipicità della propria produzione che oltre alla torta ed al 5e5 è rappresentata dal mitico castagnaccio e da pizze classiche ed originali”.

“Noi siamo praticamente cresciute in bottega – affermano Vittoria e Rosi – e qui abbiamo sempre lavorato. Abbiamo una clientela di quartiere affezionata ma anche tanti turisti che vengono soprattutto per la torta ed il 5e5. Con molti tortai storici ci conosciamo già e ci è sembrato bello aderire a questa associazione per contribuire anche noi a valorizzare le tradizioni locali”.

Gli altri tortai membri dell’ATL sono: Forti, Gagarin, Galassi, Alepizza, Leone, Seghieri e I 3 Canti. I tortai livornesi che volessero unirsi all’Associazione possono scrivere a [email protected].

