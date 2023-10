Cescot annuncia il lancio dei nuovi corsi di formazione gratuiti

Cescot Formazione S.r.l. è lieta di annunciare l’avvio dei nuovi corsi di formazione professionale gratuiti nell’ambito del Programma Gol. Questi corsi mirano a fornire opportunità formative di alta qualità per disoccupati senza sostegno al reddito, lavoratori con ammortizzatori sociali, lavoratori fragili, tra cui giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità e over 55. La direttrice dottoressa Camilla Bonelli spiega: “Il Programma Gol è un’iniziativa ambiziosa e inclusiva, finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la Regione Toscana, siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto e di offrire corsi di altissima qualità, progettati per promuovere l’innovazione e l’alto livello di formazione professionale, completamente gratuiti ed accessibili alle persone che ne hanno davvero bisogno”.

Cescot Formazione S.r.l. crede fermamente nell’importanza della formazione professionale come strumento chiave per favorire l’occupabilità e migliorare la qualità della vita dei cittadini e del loro futuro professionale ed il Programma Gol rappresenta un impegno tangibile a questo proposito. I corsi sono davvero molti, spaziano tra tanti settori, turismo ricevimento, all’informatica, alla contabilità, alla predisposizione al servizio di sala e barman e tantissimi altri corsi personalizzati per il futuro professionale, compresa la digitalizzazione e comunicazione, la gestione dei social media aziendali.

Le persone interessate a partecipare sono invitate a contattarci, per le ulteriori informazioni d’iscrizione attraverso i Centri per l’impiego. Per maggiori dettagli e per conoscere tutte le ultimissime disponibilità si prega di visitare il nostro sito web o di contattarci ai seguenti recapiti:

CESCOT formazione srl

Segreteria Piombino: 0565 263849/52

Segreteria Portoferraio: 0565 918812

Segreteria Livorno: 0586 896256

o consultare il sito www.cescot-formazione.it

