Cna: “Allagamenti nella zona La Chiusa a Collesalvetti”

Alessandro Longobardi: "Gli allagamenti dovuti alla piogge nella zona artigianale La Chiusa di Collesalvetti mettono a rischio la sopravvivenza delle molte imprese artigianali e di servizio che vi sono insediate"

“Gli allagamenti dovuti alla piogge nella zona artigianale La Chiusa di Collesalvetti mettono a rischio la sopravvivenza delle molte imprese artigianali e di servizio che vi sono insediate. A fronte dei ripetuti solleciti fatti da CNA chiediamo all’amministrazione comunale di Collesalvetti di intervenire”. E’ quanto afferma Alessandro Longobardi, coordinatore sindacale dell’associazione per la zona di Collesalvetti con le foto e il video realizzati dalle imprese durante il temporale del 24 ottobre. “Oltre all’incolumità dei tanti lavoratori che insistono nella zona, in particolar modo con l’incremento delle attività di trasporto merci, ci sono da considerare i danni che possono prodursi agli impianti, ai mezzi ed alle attrezzature di produzione. Anche questa volta andate a pochi centimetri dall’essere coperte dall’acqua. La rete pubblica di raccolta delle acque piovane non è sufficiente soprattutto in relazione al volume delle precipitazioni. Avevamo proposto di realizzare una soluzione temporanea che potesse dar sfogo alle acque nei campi in fondo a via Genova. Deve succedere un dramma per poi intervenire con la somma urgenza spendendo il triplo? Attendiamo risposte, concrete, dal Comune”.

Condividi: