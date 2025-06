Cna: “La voce delle imprese sia al centro del confronto”

Il presidente Serini: "Offriamo da sempre idee e progetti. Siamo parte del territorio e va da sé che siamo disponibili al confronto. Non basta “sedersi al tavolo”. Servono ascolto e condivisione". Il 24 giugno l'assemblea elettiva

Il 18 giugno, nella sede dell’associazione in via Martin Luther King, il presidente provinciale di Cna Maurizio Serini ha indetto una conferenza stampa su assetto viario e infrastrutture del territorio e rapporto con la pubblica amministrazione. “Alla vigilia dell’assemblea elettiva sentiamo l’urgenza di condividere alcune riflessioni” ha esordito. Il primo punto toccato è stato il rapporto con le istituzioni con un messaggio chiaro: “Chi amministra deve sempre cercare di adattare la propria visione alla realtà concreta del territorio”. Poi Serini, affiancato dal direttore Dario Talini e dal coordinatore Alessandro Longobardi, ha affrontato il secondo tema, ovvero quello legato alle infrastrutture. “Crediamo in uno sviluppo socio-economico integrato. Economia e società non sono separabili. Senza imprese non c’è occupazione, senza occupazione non c’è coesione sociale e senza coesione sociale non esiste visione politica attuabile. Troppo spesso la finanza decide. Invece, dovrebbe essere il contrario: la società sceglie l’economia che serve e la finanza si adatta nel sostenerla”. Quindi, la riflessione sull’assetto viario legata alla questione del traffico pesante sulla SS 206. “A nostro avviso non c’è stata molta concertazione. Per quanto riguarda il sistema di ristori annunciato dal prefetto Dionisi a favore delle imprese colpite dalla chiusura siamo in attesa di comunicazioni circa l’entità e le modalità di distribuzione. La micro e piccola impresa, che rappresenta il 70% del valore aggiunto in provincia, va sostenuta. Cna offre da sempre idee e progetti. Siamo parte del territorio e va da sé che siamo disponibili al confronto. Servono volontà di ascolto e condivisione. Non basta “sedersi al tavolo”. Se si vuole davvero costruire uno sviluppo duraturo, la voce delle imprese va messa al centro”.

