Cna: “L’aeroporto dell’Elba ha valenza comprensoriale”

“L’aeroporto della Pila non è un fatto privato del comune di Marina di Campo”: è quanto afferma il presidente di Cna Livorno Maurizio Serini. “Osservare un territorio insulare, che discute sul mantenimento o no di una infrastruttura fondamentale come l’aeroporto, è veramente deprimente. L’infrastruttura aeroportuale non è del Comune di Marina di Campo pur essendo fisicamente sul suo territorio, ma ha valenza comprensoriale esattamente come i porti, la viabilità e qualunque altra infrastruttura che consente la mobilità delle persone e delle merci, che garantiscono una parte importante dei diritti fondamentali di ognuno di noi e posano le basi per ogni investimento o sviluppo socio economico di un territorio. E’ grave a nostro avviso che si ponga come quesito del referendum il sì o no all’allungamento della pista, quando tale intervento è propedeutico al mantenimento operativo della Società che gestisce l’aeroporto, garantendo i requisiti ottenuti negli anni fino ad oggi e proiettando la stessa verso una migliore sostenibilità. Perciò la vera domanda è sì o no all’aeroporto. L’ennesimo temporeggiare sulle decisioni inerenti all’aeroporto ha fatto venire meno la possibilità del rinnovo alla continuità territoriale aerea per l’anno 2024 che è in scadenza il 31 ottobre 2023, mettendo in difficoltà i soci pubblici e privati che sono tenuti ad organizzare l’assemblea della società non sapendo ancora se prorogare la scadenza di Alatoscana prevista per il 31 dicembre 2023. Come Associazione di categoria – conclude il presidente provinciale – siamo pronti come sempre ad essere di stimolo e aiuto concreto alle risoluzioni dei problemi inerenti allo sviluppo dell’Isola d’Elba e le sue infrastrutture”.

