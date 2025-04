Cna: “Mancano muratori, elettricisti, tecnici di domotica”

Muratori, elettricisti, tecnici di domotica: il mercato del lavoro li richiede, le offerte formative ci sono, ma le persone interessate sono sempre molto poche. “Un tempo – afferma Ilaria Niccolini coordinatrice sindacale di Cna Costruzione e Impianti – c’era un via vai continuo fuori dai cantieri, di persone che chiedevano di essere assunte, disposte anche ad iniziare dal basso per imparare un mestiere, che poi poteva anche portare a mettersi in proprio aprendo una propria attività, come testimonia la storia della quasi totalità delle imprese artigiane. Adesso sono gli imprenditori a rivolgersi con frequenza alle associazioni o ai centri per l’impiego per chiedere se ci sono persone in cerca di occupazione nel settore delle costruzioni ma purtroppo la risposta è spesso negativa”.

“Eppure – continua Serena Lippi della Scuola Edile-CPT di Livorno – “il lavoro regolare presso aziende locali sane e serie ci sarebbe sia nel settore delle costruzioni che degli impianti. Le imprese non chiedono più nemmeno l’esperienza già maturata nel settore, purché vi sia volontà di apprendere”. Adesso a Livorno ci sono due corsi specifici di qualifica gratuiti, “Addetto alla realizzazione di opere murarie” e “Tecnico della realizzazione di impianti elettrici”, per persone disoccupate interamente improntati alla pratica con laboratori e stage in aziende che hanno già manifestato il loro interesse alla selezione di personale che uscirà con profitto dai corsi, prevendendo un immediato inserimento nel mercato del lavoro. C’è tempo fino al 19 maggio per iscriversi. Chi volesse informazioni sui corsi può rivolgersi alla CNA di Livorno allo 0586 267553 o alla Scuola edile-CPT di Livorno allo 0586 855150.

