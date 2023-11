Cna premia le aziende innovative

Il 7 novembre la finale livornese del Premio Cambiamenti CNA. Le parole d'ordine di questa edizione sono sostenibilità, energia, sapore, sport e scienza

Idrogeno, borse, foil, piping, birra, intelligenza artificiale, social hub, jungle: cosa hanno in comune tutti questi elementi? La capacità di innovazione nel prodotto o nel servizio che sarà oggetto dell’edizione livornese del Premio Cambiamenti 2023, la cui finale si svolgerà nella sede CNA martedì 7 novembre alle ore 17.30. Anche quest’anno Cna è andata alla scoperta di quelle aziende che sul territorio provinciale fanno innovazione a tutti i livelli, da quella in campo tecnologico, a quella applicata ad un modo di lavorare qualcosa di tradizionale. Altre parole d’ordine di questa edizione saranno la sostenibilità, l’energia, il sapore, lo sport e la scienza. Queste le aziende finaliste: HPH srl, By Frency, Hydrofoil Simulator srl, E-plant industrial design srl, BDF srl, ReQurv srl, SportFellas srl, Urban Jungle.

HPH srl è una azienda di Venturina che ha ideato un sistema innovativo di produrre idrogeno a basso costo; By Frency è un’azienda artigianale di produzione borse e accessori con materiali vegan di riciclo e sostenibili; Hydrofoil Simulator srl ha brevettato un simulatore per l’allenamento al foil, nuova frontiera del surf e della nautica; E-plant industrial design srl di Rosignano si occupa di progettazione piping e civile di impianti industriali di media-grande dimensione con modellazione 3D; BDF srl è un giovane birrificio artigianale attento a tradizione ed innovazione; ReQurv srl attiva nel campo dell’intelligenza artificiale crea applicazioni innovative volte a semplificare la vita delle persone; SportFellas srl sta sviluppando una applicazione mobile per poter facilitare il collegamento tra attori del mondo sportivo; Urban Jungle affronta il tema dell’Hair Style coniugando fantasia e colore tra classico ed eccentrico. Insomma, davvero una bella rosa di finalisti tra cui la giuria dovrà selezionare non solo il vincitore assoluto dell’edizione livornese del premio, ma anche i vincitori di alcune categorie di premi che guardano all’innovazione secondo diverse sfaccettature, oltre ad un premio speciale del main sponsor Enegan legato alla sostenibilità. Per tutti premi che vanno dai 1000 ai 250 euro in servizi erogati dal Sistema CNA in supporto dello sviluppo di impresa.

Condividi: