Cna premia Corti Bus per i 60 anni di attività

Consegnata a Massimo Corti una targa celebrativa da parte del direttore di Cna Dario Talini, dell'amministratore Stefano Fantozzi e del coordinatore di Cna Livorno Collesalvetti Alessandro Longobardi

Era il 1964 quando Lovanio Corti rilevò l’autobus usato da un autista della zona per portare gli operai al lavoro alla raffineria di Stagno ed iniziò una attività che adesso compie 60 anni di storia. E’ il figlio Massimo oggi a guidarla e l’importante traguardo è stato festeggiato nella storica sede di via Roma a Collesalvetti. A far bella mostra al suo interno c’è l’ultimo nuovissimo pullman griffato con i loghi dell’attività e del 60.mo anniversario. Tante le persone a far festa ad una famiglia molto radicata sul territorio. Oggi sono una decina i mezzi impiegati dall’azienda Corti Bus per soddisfare le diverse necessità del trasporto persone sia per il turismo che per lavoro. Cna ha consegnato a Massimo Corti una targa celebrativa con la presenza all’evento del direttore dell’associazione Dario Talini, dell’amministratore Stefano Fantozzi e del coordinatore di CNA Livorno Collesalvetti Alessandro Longobardi.

