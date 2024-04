Cna premia la ditta Biasci per 70 anni di attività

Dai volantini distribuiti nel ‘54 ad una impresa da tre generazioni, Cna ha consegnato un riconoscimento alla famiglia Biasci per questa tappa importante. L’attività di famiglia, fondata da Diliano oggi 93enne, è guidata dai figli Valter e Marco prima e da gennaio 2024 da Marco (entrato in azienda poco più che sedicenne nei primi anni ’80), affiancato dalla moglie Elena Volpi e dal loro figlio Giacomo recentemente laureatosi in ingegneria

Era il 1954 e a Livorno Diliano Biasci distribuiva fuori della chiesa e nel rione dei piccoli volantini per cercare clienti per la sua nuova attività di idraulica ed impianti elettrici, mestieri da poco imparati durante il servizio militare. Da sempre determinato e fiducioso nel proprio saper fare Diliano, oggi 93enne, ha fondato quella che adesso è diventata la Biasci srl, azienda ben strutturata attiva nel settore della termoidraulica con sede in via dell’Arena Alfieri. L’attività di famiglia è stata guidata dai figli Valter e Marco prima e da gennaio 2024 da Marco (entrato in azienda poco più che sedicenne nei primi anni ’80), affiancato dalla moglie Elena Volpi e dal loro figlio Giacomo recentemente laureatosi in ingegneria.

Tre generazioni quindi che hanno sempre saputo stare al passo con i tempi, le tecnologie e le normative sempre più stringenti e complesse in un settore estremamente tecnico come quello della termoidraulica, dove sicurezza, ambiente e risparmio energetico sono fattori sempre più importanti.

CNA ha consegnato un riconoscimento alla famiglia Biasci per questa tappa importante, presenti il direttore generale Dario Talini, il consulente gestionale Alessandro Fagni e la coordinatrice di settore Ilaria Niccolini.

