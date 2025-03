Cna: “Rimandare l’obbligo della polizze catastrofali al 31 marzo”

Serini: "Cna ha scritto al presidente Giorgia Meloni per chiedere una proroga di tale termine, affinché le aziende possano effettuare una scelta consapevole e adeguata ai rischi ed alle necessità che variano da zona a zona e da una attività all’altra"

“Le aziende delle provincia di Livorno – afferma il presidente CNA Maurizio Serini – sanno benissimo cosa significhino i danni derivanti da eventi metereologici eccezionali, purtroppo sempre più frequenti, molti dei quali non sarebbero stati coperti dalle polizze che il Governo vuole imporre alle aziende, con sottoscrizione entro il 31 marzo. CNA è contraria ed ha scritto al presidente Giorgia Meloni per chiedere una proroga di tale termine, affinché le aziende possano effettuare una scelta consapevole e adeguata ai rischi ed alle necessità che variano da zona a zona e da una attività all’altra. Tutte le imprese, con la sola esclusione di agricoltura e pesca, hanno meno di 20 giorni lavorativi per sottoscrivere una assicurazione che copra dai rischi catastrofali per sisma, alluvione e frane: si tratta di polizze che lasciano fuori ad esempio i nubifragi come quello recentemente occorso a Portoferraio, o le trombe d’aria come quanto successo a Rosignano o le mareggiate”. “Il regolamento attuativo – aggiunge il direttore CNA Dario Talini – ha fornito le modalità operative solamente il 27 febbraio, con una tempistica oggettivamente non coerente con la portata economica dell’operazione: le imprese non possono effettuare una scelta consapevole che permetta la comparazione della conformità e dei costi delle polizze offerte dal mercato, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale. In più le assicurazioni hanno tempo fino al 28 marzo per adeguare i testi delle polizze alle previsioni di legge, mentre non è attivo il portale IVASS per la comparabilità delle offerte. CNA quindi – conclude Talini – confida che il Governo accolga la richiesta di slittamento del termine, condivisa anche da altre associazioni di categoria, ed invita le aziende in questo momento alla massima prudenza nel sottoscrivere polizze”.

