Completato il refit di Lady Jade, motoryacht di 41 metri

Lady Jade ha subito un importante ampliamento di 6 metri presso l'Alia Yachts di Antalya, progettato da Stefano Patrovich. Il motoryacht sfoggia adesso un nuovo look dopo un totale intervento di riverniciatura, una modifica di carpenteria metallica nel cielino del sundeck e nella parte poppiera dello scafo che lo ha reso più slanciato e moderno

Si è concluso in questi giorni il refit del 41 metri Lady Jade, motoryacht Explorer costruito nel 2008 dal cantiere brasiliano Inace Yachts e di proprietà di un armatore svizzero. Lady Jade ha subito un importante ampliamento di 6 metri presso l’Alia Yachts di Antalya, progettato da Stefano Patrovich. Il motoryacht sfoggia adesso un nuovo look dopo un totale intervento di riverniciatura, una modifica di carpenteria metallica nel cielino del sundeck e nella parte poppiera dello scafo che lo ha reso più slanciato e moderno, e un nuovo layout e décor che ha interessato tutte le aree interne a firma dell’architetto Stefano Pastrovich.

Lusben, che dal 1956 realizza progetti di refit su misura per superyacht, motor & sailing yacht di tutto il mondo con una qualità senza pari, ha appena terminato il refit del M/Y Lady Jade. Arrivato in cantiere a Viareggio nell’ottobre 2022, lo yacht è stato sottoposto a importanti lavori di manutenzione e refitting, compresa la totale riverniciatura che ha riportato lo scafo al colore blu originale.

Anche gli interni hanno subito una rivisitazione completa e accurata. Le modifiche al layout hanno riguardato l’intero Main e Lower Deck insieme a buona parte dell’Upper Deck, inclusa la plancia di comando. Nuovi arredi e décor per l’appartamento armatoriale a tutto baglio, a prua del Main Deck, e per le quattro cabine ospiti e la cabina VIP sul Lower Deck, rinnovate per offrire un decisivo miglioramento del comfort dei suoi ospiti, con ambienti eleganti e accoglienti caratterizzati adesso da uno stile che previlegia una palette di toni scuri e del nero laccato.

Un’importante modifica strutturale ha riguardato lo scafo a poppa, dove l’impavesata è stata tagliata per regalare una sensazione di maggiore apertura al pozzetto di poppa. Inoltre, il cielino sul Fly è stato allungato di un metro, aumentando così lo spazio ombreggiato nell’area bar/dining esterna. Sempre parlando di esterni, sono state installate luci subacquee su tutta la lunghezza della barca per caratterizzare maggiormente lo scafo.

Il refit di Lady Jade è ulteriore espressione della capacità di Lusben di soddisfare i desiderata dell’armatore e le proposte dell’architetto, garantendo sempre la massima qualità grazie all’expertise delle maestranze di cui si avvale e alla meticolosa cura che pone in ogni fase di refitting.

