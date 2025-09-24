Confcommercio, 20 milioni per le piccole e medie imprese del territorio

Il nuovo accordo di collaborazione con Castagneto Banca prevede accesso al credito agevolato per le aziende associate a Confcommercio Livorno

Una grande opportunità dedicata alle piccole e medie imprese delle province di Pisa e Livorno, che potranno contare su un plafond complessivo di ben 20 milioni di euro. Si è tenuta a Pisa la presentazione dell’accordo siglato da Confcommercio e Castagneto Banca: una nuova collaborazione che unisce l’associazione di categoria leader nella rappresentanza delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi ad uno tra i principali istituti di credito del territorio. A firmare l’accordo il direttore generale di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli e il direttore generale di Castagneto Banca Fabrizio Mannari, alla presenza del direttore commerciale di Castagneto Banca Luigi Ghelardini e dei professionisti dell’area Credito di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno. “Per le imprese che rappresentiamo si tratta davvero di una grande opportunità” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli “Ringraziamo la Banca di Castagneto per aver messo a disposizione un plafond davvero importante: un segnale concreto di fiducia verso il territorio da parte di una banca che dimostra di credere davvero

nel tessuto economico locale. Le imprese stanno attraversando un momento complesso e poter contare su un partner solido e presente può fare la differenza”.

“Il nostro istituto è presente e ben radicato sui territori di Livorno e Pisa e la giornata di oggi, con la firma della convenzione con Confcommercio, rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso iniziato a Lucca l’anno scorso, dove un’iniziativa analoga ha dato risultati molto positivi soprattutto per le imprese che ne hanno beneficiato” dichiara il direttore generale di Castagneto Banca Fabrizio Mannari. “Crediamo davvero che questo accordo possa valorizzare ancora di più la nostra presenza sul territorio, portando un aiuto concreto alle attività economiche locali”. “Un impegno che facciamo a supporto del territorio, dove mettiamo a disposizione una serie di prodotti in convenzione che rappresentano una piccola parte dei servizi erogati dal nostro istituto, ma in grado di offrire da subito vantaggi molto competitivi” spiega il direttore commerciale di Castagneto Banca Luigi Ghelardini. L’accordo mette a disposizione nuovi strumenti di accesso al credito agevolato per le aziende del territorio, stanziando un plafond di 10 milioni di euro per le imprese con sede nella provincia di Pisa e di 10 milioni per quelle con sede nella provincia di Livorno, e riguarda la totalità dei prodotti finanziari con garanzia per varie finalità, utilizzabili per esigenze di liquidità, pagamento fornitori e investimenti in beni strumentali e strutturali. Previste anche agevolazioni dedicate per prestiti fino a 50mila euro con nessun costo per commissione istruttoria.

Per ogni ulteriore informazione l’Area Credito di Confcommercio è a disposizione ai seguenti recapiti

Francesca Cagnoni – 388 0664217 – [email protected]

Massimo Gandini – 338 2478985 – [email protected]

