Confcommercio, corso di formazione gratuito Demetra

Confcommercio Livorno, in collaborazione con vari enti formativi, lancia il corso gratuito “D.E.ME.TR.A. – Diversificazione ed Eco sostenibilità del Mercato per Trasformare“. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana attraverso il PR FSE+ Toscana 2021-2027 e parte del programma Giovanisì, si rivolge a chi desidera specializzarsi nel comparto agroalimentare, con un particolare focus sulle aziende vitivinicole e olearie, ma anche zootecnica, silvicoltura e pesca. Il corso, che inizierà a settembre 2024 e si concluderà a febbraio 2025, prevede 600 ore di formazione, tra lezioni teoriche e stage pratici. Tra le materie trattate: normativa di settore, strategie di marketing, tecniche di comunicazione e utilizzo delle nuove tecnologie per la promozione. “Gli allievi – spiega la direttrice del settore formazione delle due Confcommercio di Livorno e Pisa Cecilia Pellegrinetti – avranno l’opportunità di acquisire le competenze per elaborare strategie di marketing, gestire relazioni commerciali e promuovere la sostenibilità, rispondendo così alle crescenti esigenze del mercato”. Il corso è aperto a 15 partecipanti, con una quota del 50% riservata alle donne. I requisiti di accesso includono una qualifica professionale di livello 3 EQF, un diploma di istruzione secondaria superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore. “Esiste tutta una fetta di consumatori che prediligono le produzioni tipiche locali – ricorda il direttore della Confcommercio di Livorno e Pisa Federico Pieragnoli – e che è particolarmente attenta alla sostenibilità, in particolar modo alle filiere corte e alla tracciabilità dei prodotti che arrivano in tavola. Si assiste ad un rapporto più vicino fra produttore e consumatore, non raramente promosso anche da programmi pubblici interessati alla sostenibilità delle colture e al patrimonio enogastronomico tradizionale e locale”. Pieragnoli aggiunge: “Il territorio toscano ha la fortuna di possedere una ricchezza enogastronomica che si tramanda di generazione in generazione e che viene giustamente valorizzata dai nostri ristoratori. I giovani e meno giovani possono capire, attraverso il corso DEMETRA, come capitalizzare l’eredità che abbiamo trovato e che può essere trasformato in una professione qualificata e gratificante”. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 luglio 2024, con possibilità di proroga fino al raggiungimento del numero di partecipanti previsto. Per informazioni e iscrizioni, gli interessati possono contattare l’Agenzia Formativa CAT Confcommercio Livorno al numero 0586.1761061 o via email all’indirizzo [email protected].

I partner di progetto:

Agenzia Formativa CAT Confcommercio Srl, capofila di A.t.s. con Istituto Luigi Einaudi Alberto Ceccherelli, C.A.F.T. Centro Albergatori per la Formazione e il Turismo, Cescot Formazione S.R.L., Podere San Michele e Ascom Servizi Pisa S.R.

