Confcommercio, corso gratuito per addetto alla macelleria

Un’opportunità concreta di formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Pieragnoli: "Un'occasione da non perdere". Le iscrizioni sono aperte

Un’occasione gratuita per entrare in un settore dove tradizione e competenza si incontrano ogni giorno: è aperta l’iscrizione al corso di formazione per “Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti di carne e salumi”, promosso da C.A.T. Confcommercio Pisa e Livorno in collaborazione con Emmedi Centro Carni e The Butcher Baldacci, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovani Sì. Il corso, della durata complessiva di 900 ore, è destinato a persone disoccupate o inattive e ha l’obiettivo di formare figure professionali pronte ad entrare nel mercato del lavoro con competenze tecniche e pratiche immediatamente spendibili.

Il programma formativo prevede:

30 ore di accompagnamento personalizzato

270 ore di stage presso aziende del territorio disponibili ad accogliere i corsisti

600 ore di formazione, di cui 280 teoriche e 320 pratiche

Durante il percorso, i partecipanti acquisiranno competenze su:

allestimento e gestione del banco carne e organizzazione del punto vendita

accoglienza e fidelizzazione del cliente

ricevimento, controllo e stoccaggio delle merci

lavorazione delle carni, salumi e altri prodotti freschi nel rispetto della normativa igienico-sanitaria

manutenzione, pulizia e sicurezza delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro.

“L’obiettivo del corso”, precisa la Responsabile dell’Area Formazione Pisa e Livorno Cecilia Pellegrinetti, è quello di formare professionisti capaci di inserirsi nel comparto alimentare con competenza, consapevolezza e attenzione alla qualità del servizio. Il mercato del lavoro ha bisogno qualifiche di questo tipo proprio per le esigenze dei consumatori di trovarsi di fronte a personale capace e attento alla qualità. Oltre alle lezioni in presenza, di cui ben 320 ore di formazione pratica, il corso prevede 270 ore di stage, in cui i discenti potranno mettersi alla prova sulla lavorazione dei tagli nonché sulla vendita diretta”. “Ricordiamo”, aggiunge il direttore generale Confcommercio Pisa e Livorno Federico Pieragnoli, “che il corso è completamente gratuito poiché finanziato nell’ambito di Giovani Sì. Un’occasione da non perdere”. Le iscrizioni sono aperte. La data e l’orario saranno comunicati a breve sui canali Confcommercio Livorno.

Per informazioni e iscrizioni:

0586/1761061

[email protected]

