Avviata la revisione del regolamento sul suolo pubblico

Stamattina in Comune incontro tra Confcommercio, Confesercenti e polizia amministrativa. Nel 2019 le occupazioni temporanee del suolo pubblico erano circa 50 mentre oggi sono aumentate a 250, numeri che da soli testimoniano la necessità di un regolamento aggiornato e adeguato alle nuove esigenze. Franciosi: "Una svolta". Coli: "Primo importante passo"

Si è tenuto oggi l’incontro tra i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e il Comune per discutere della revisione del regolamento sul suolo pubblico per le attività di somministrazione. Al tavolo, presieduto dall’assessore Rocco Garufo, erano presenti anche gli uffici tecnici del Comune e la titolare della Polizia Amministrativa Alessandra Alonzi. I rappresentanti dell’amministrazione comunale, si legge in un comunicato stampa del 5 agosto, hanno assicurato alle associazioni di categoria che il processo di revisione del regolamento è ufficialmente iniziato. Questo tema è di fondamentale importanza per la città e per le imprese, soprattutto alla luce delle trasformazioni avvenute durante e dopo la pandemia. Nel 2019, le occupazioni temporanee del suolo pubblico erano circa 50, mentre oggi sono aumentate a 250, numeri che da soli testimoniano della necessità di un regolamento aggiornato e adeguato alle nuove esigenze. Luca Franciosi, vice direttore di Confcommercio Livorno, ha sottolineato l’urgenza di questo processo: “La revisione del regolamento sul suolo pubblico rappresenta una svolta per le attività di somministrazione della nostra città. La pandemia ha cambiato radicalmente il modo in cui le imprese operano e interagiscono con i clienti. È essenziale che il regolamento tenga conto di queste nuove dinamiche, permettendo alle attività di sfruttare al meglio gli spazi esterni, garantendo sicurezza, qualità del servizio e certezza degli investimenti”. Annalisa Coli, referente di Confesercenti Livorno, ha aggiunto: “L’incontro di oggi rappresenta il primo passo di un percorso che vedrà coinvolti attivamente tutti i portatori di interesse, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa e vantaggiosa per la comunità. La collaborazione tra amministrazione e categorie è fondamentale per creare un regolamento che supporti veramente le imprese locali. Le attività di somministrazione sono un pilastro della nostra economia e meritano un quadro normativo che ne favorisca la crescita e la sostenibilità”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©