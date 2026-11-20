Confesercenti apre una sede a San Vincenzo

Inaugurazione in via Matteotti alla presenza del sindaco Paolo Riccucci, del presidente provinciale Fabio Tinti e del direttore Alessandro Ciapini. Una giornata di festa con soci, imprenditori e cittadini

Confesercenti Provinciale Livorno ha inaugurato questa mattina la nuova sede di San Vincenzo, in via Matteotti. Il taglio del nastro è stato preceduto da una conferenza stampa con il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci, il presidente provinciale di Confesercenti Fabio Tinti e il direttore Alessandro Ciapini. Numerosi i presenti tra associati, commercianti, imprenditori e cittadini, che hanno reso l’inaugurazione una vera giornata di festa per la comunità. La nuova sede nasce da una scelta precisa: stare dove lavorano le imprese. Per i commercianti e gli operatori del turismo e dei servizi di San Vincenzo e della costa significa avere un punto di riferimento a due passi, con interlocutori che conoscono il territorio e le sue esigenze. Per Confesercenti la vicinanza non è uno slogan, ma un modo di lavorare. Vuol dire ascolto diretto, assistenza concreta e la possibilità di affrontare insieme, faccia a faccia, le sfide quotidiane delle piccole e medie imprese: dalla burocrazia alla stagionalità, fino ai cambiamenti nelle abitudini di consumo. Un ringraziamento particolare è andato ai soci storici dell’associazione, a cominciare da Livio Cristiani. La loro presenza racconta un legame costruito negli anni, che la nuova sede vuole rafforzare e consegnare alle nuove generazioni di imprenditori. “Aprire una sede a San Vincenzo significa scegliere di esserci, ogni giorno, accanto a chi tiene aperta un’attività – ha dichiarato il presidente Fabio Tinti – Le imprese hanno bisogno di risposte rapide e di un interlocutore vicino: questa sede è il nostro impegno concreto per la costa”. “Vogliamo che la nuova sede sia un luogo di servizi e di ascolto – ha aggiunto il direttore Alessandro Ciapini – Ogni imprenditore di San Vincenzo deve sapere che può entrare, porre una domanda e trovare qualcuno che lo segua dall’inizio alla fine”. “La presenza di una sede fisica, in un mondo sempre più digitale, continua a essere molto importante”, ha dichiarato il sindaco Paolo Riccucci. “Rappresenta infatti un punto di riferimento concreto per soci, imprese e cittadini che hanno bisogno di accedere ai servizi e trovare risposte. La nuova sede, situata in una posizione più centrale e vicina alla comunità, va proprio in questa direzione. A Confesercenti rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa continuare a essere una presenza attiva e un supporto importante per il tessuto economico locale”.

La sede

• Confesercenti San Vincenzo – via Matteotti 28, San Vincenzo (LI)

• Orari di apertura: martedì e venerdì 9.00-12.30.

• Telefono / e-mail: Tel.: 0565 705133. Email: [email protected]

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