Confesercenti avvia il confronto sulle ipotesi di modifiche al piano di commercio su area pubblica

Annalisa Coli, Confesercenti: "il primo appuntamento è previsto per lunedì mattina 5 agosto le imprese che desiderassero segnalare specifiche criticità o suggerimenti possono scriverci a [email protected]"

“Da tempo Confesercenti – come associazione di categoria rappresentativa anche degli esercizi di somministrazione – chiedevamo una revisione di alcuni aspetti del Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico del Comune di Livorno, visto che quello datato 2017 di fatto ha dimostrato, in numerose occasioni, molte debolezze e creato estreme difficoltà alle imprese e, soprattutto, risale ad un periodo in cui il turismo non era ancora cosi determinante come i numeri dimostrano esserlo adesso” spiega Annalisa Coli, responsabile sindacale di Confesercenti Livorno.

“Grazie al rinnovato incarico dell‘assessore Garufo, che tra l’altro in questo seconda legislatura Salvetti ha proprio la delega all’occupazione del suolo pubblico, siamo ora nelle condizioni di poter avviare un percorso strutturato di revisione del Regolamento cercando, grazie ai vari uffici del comune coinvolti, di renderlo uno strumento più adeguato ai bisogni delle imprese nel rispetto sia delle esigenze della collettività ma sia anche delle esigenze indotte dalle aspirazioni turistiche di Livorno”, prosegue Coli che conclude con un invito, “il primo appuntamento è previsto per lunedì mattina 5 agosto le imprese che desiderassero segnalare specifiche criticità o suggerimenti possono

scriverci a [email protected]“.

