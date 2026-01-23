Confesercenti: “Bar e antincendio, bene il chiarimento del ministero”
FABIO TINTI
Fabio Tinti: "Restiamo a disposizione delle aziende associate per fornire supporto tecnico-normativo, accompagnarle negli adempimenti necessari e promuovere percorsi formativi dedicati alla sicurezza"
“Le imprese della somministrazione rappresentano un presidio economico e sociale essenziale per la nostra comunità. È fondamentale che possano operare all’interno di un quadro normativo chiaro, uniforme e proporzionato, soprattutto in un momento in cui tragedie recenti interrogano profondamente la coscienza collettiva”.
Così Vincenzo Cananzi, responsabile dei pubblici esercizi di Confesercenti provinciale Livorno, commenta la nota di chiarimento diffusa dal Ministero dell’Interno in materia di sicurezza antincendio per bar e ristoranti.
“Il Ministero – prosegue Cananzi– ha ribadito che bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione incendi, salvo i casi in cui siano collocati in strutture disciplinate da regole tecniche specifiche o dotati di impianti particolari. Restano invece soggetti a verifiche di agibilità e alle norme più stringenti in materia antincendio esclusivamente i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici”.
“Accogliamo con favore questo chiarimento – dichiara Fabio Tinti (in foto) presidente provinciale Confesercenti – che distingue correttamente le attività di somministrazione da quelle di spettacolo e contribuisce a un’applicazione equilibrata delle norme, evitando aggravi ingiustificati per le imprese che operano nel rispetto delle regole. Come Confesercenti – conclude Tinti – restiamo a disposizione delle aziende associate per fornire supporto tecnico-normativo, accompagnarle negli adempimenti necessari e promuovere percorsi formativi dedicati alla sicurezza”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.