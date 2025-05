Confesercenti: “Crociere, segmento di turismo centrale per le attività del centro”

Il direttore Ciapini: "Basta prendere l’andamento dei numeri degli ultimi due anni per capire che siamo davanti a numeri dei quali l’economia livornese non può nemmeno pensare di fare a meno"

“Negli anni più volte come associazione di categoria del commercio siamo intervenuti sul valore economico del crocierismo nella nostra città e allora come ora non possiamo che riaffermare come questo particolare segmento di turismo sia, pur se ancora numericamente ridotto, centrale per le attività commerciali e della somministrazione del centro città” dichiara il direttore di Confesercenti Alessandro Ciapini. “Basta prendere l’andamento dei numeri degli ultimi due anni – nei quali siamo passati da 638.025 passeggeri, provenienti da navi da crociera, accolti in porto del 2023 ad un totale stimato di 850.000 crocieristi nel 2024 per arrivare ai circa 900.000 passeggeri previsti nel 2025 con ben 379 scali programmati – per capire che siamo davanti a numeri dei quali l’economia livornese non può nemmeno pensare di fare a meno” conclude il direttore. “Il nostro Consorzio riunisce al proprio interno, da solo, quasi cento imprese” spiega Giovanni Guercio, nuovo Presidente dello storico Consorzio Buontalenti “ed il nostro lavoro è notevolmente cambiato da quando i crocieristi hanno cominciato a rimanere sempre più numerosi in città”. “Per tutte le imprese del centro città l’inizio della stagione crocieristica segna una svolta positiva: che sia in un bar, in un ristorante, dentro il nostro bellissimo Mercato Centrale o nei negozi della via Grande la loro presenza contribuisce a sostenere le imprese, i posti di lavori. Non solo non possiamo pensare di farne a meno, ma al contrario crediamo che si debba lavorare per far sì che la loro presenza aumenti si distribuisca su ambiti della città sempre più ampi…verso via Ricasoli e Piazza Attias o verso l’area di Borgo Cappuccini dove l’offerta commerciale è altrettanto varia che nel centro città”. Confesercenti da anni sostiene che i turisti crocieristi sono una risorsa e che semmai, piuttosto che lamentarsi della presunta bassa capacità di spesa, sarebbe da incentivare un numero sempre maggiore a restare in città, una città che di certo al momento e per diversi anni a venire non corre certo rischi di overtourism. “D’altra parte non siamo insensibili al tema dell’impatto ecologico del crocierismo: Livorno non è certo la prima né l’ultima città nella quale il tema della convivenza tra residenti dell’area intorno alle zone di attracco delle navi e di transito dei bus turistici divide e accende gli animi” spiega il Presidente di Confesercenti Provinciale Livorno Fabio Tinti “Se, come ci dimostrano Barcellona, Venezia, la Canarie o la Bretagna, il tema del rapporto tra turismo crocieristico e vivibilità delle destinazioni è di stringente attualità, allora solo una politica attenta, responsabile e lungimirante può tenere insieme gli aspetti positivi del crocierismo limitandone l’impatto negativo. Su questo punto le previsioni del Piano Regolatore Portuale contribuiranno (grazie all’elettrificazione delle banchine) ad azzerare l’impatto dell’inquinamento dei traghetti sulla città, la darsena europa accoglierà i traffici commerciali e le navi da crociera avranno come luogo di approdo l’alto fondale, lontano dalla città. Insomma, ci pare che ci sia la più assoluta volontà a Livorno di allontanare le navi del centro città, ma non certo respingere i turisti. Crediamo fermamente che è nel confronto che si trovano le soluzioni (come peraltro è già stato fatto spostando sia il CityCiteseeng sia i bus extraurbani da via Cogorano) se servono ulteriori affinamenti credo che né noi né questa amministrazione si tireranno indietro” chiosa il direttore Ciapini “purché il terreno di confronto rimanga quello del rispetto e della condivisione dell’interesse economico della città”.

