Confesercenti: “Demografia d’impresa, segnali incoraggianti per turismo e ricettività”

Il presidente Tinti: "In un contesto nazionale ancora segnato da incertezze, i nostri territori mostrano una tenuta che merita attenzione e fiducia, soprattutto per il comparto turistico e ricettivo". Livorno, pur registrando una lieve flessione (-0,1%) mantiene stabilità con 32.075 sedi registrate

I dati relativi al secondo trimestre 2025 sulla demografia d’impresa nella provincia Livorno restituiscono un quadro che, pur nella sua complessità, lascia spazio a un cauto ottimismo. A dichiararlo è Fabio Tinti, Presidente di provinciale Confesercenti Livorno. “In un contesto nazionale ancora segnato da incertezze, i nostri territori mostrano una tenuta che merita attenzione e fiducia, soprattutto per il comparto turistico e ricettivo”. Livorno, pur registrando una lieve flessione (-0,1%) mantiene stabilità con 32.075 sedi registrate. “Il dato più incoraggiante – prosegue Tinti – riguarda il settore turistico, che include attività di alloggio e ristorazione, in crescita dello 0,5%. È un segnale che conferma la resilienza di un comparto strategico per le nostre economie locali. Tuttavia, la solidità non può basarsi solo sui numeri: è necessario continuare a investire con decisione nella qualità, attraverso formazione, innovazione e capacità di accoglienza”. In un momento che impone scelte consapevoli e visione strategica, è essenziale puntare su competenze e valorizzazione del territorio. Solo così potremo assicurare continuità, occupazione e uno sviluppo sostenibile per le nostre comunità. Questo è confermato – prosegue Tinti – dal fatto che le società di capitali crescono del +2,8% nella provincia di Livorno, superando la media regionale e nazionale. Un dato che, secondo Confesercenti, dimostra come gli imprenditori locali stiano comprendendo l’importanza di strutturarsi e investire per affrontare le sfide del mercato. “Non possiamo ignorare le criticità – conclude Tinti – come le contrazioni nel manifatturiero (-1,2%) e nel commercio (-2,0%), o il calo nel comparto logistico (-1,3%). Tuttavia, il quadro generale ci invita a guardare avanti con fiducia, puntando su ciò che sappiamo fare meglio: valorizzare il territorio, sostenere le imprese e promuovere un turismo di qualità”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©