Confesercenti, eletti i nuovi presidenti provinciali di federazione

Andrea Briguglio alla guida di ANVA (federazione che riunisce i venditori del commercio su area pubblica), Angela Colonnacchi alla guida di AGAE (la federazione che raccoglie invece le Guide Ambientali ed Escursionistiche) e Luciano Zagaglia alla guida di FAIB (la federazione che riunisce i gestori degli impianti di carburante)

Si è svolta giovedì 17 luglio l’assemblea generale di Confesercenti alla presenza di numerosi partecipanti da tutto il territorio provinciale. L’incontro ha rappresentato un’occasione per fare le prime riflessioni sulla stagione turistica 2025 con un occhio alle varie caratteristiche del territorio provinciale dall’isola d’Elba passando per le valli del cornia e del Cecina fino ad arrivare alla città capoluogo di Livorno. I contributi e gli interventi dei vari partecipanti hanno tratteggiato un quadro in chiaroscuro dove accanto ai positivi risultati in termini di presenze turistiche c’è la necessità di individuare strategie e visioni sullo sviluppo turistico condivise e competitive. Il presidente di Confesercenti provinciale Livorno Fabio Tinti ha poi augurato buon lavoro ai nuovi presidenti provinciali delle varie federazioni di categoria nominati proprio in tale occasione. “In particolare auguriamo nell’occasione buon lavoro ai due soci Confesercenti di Livorno che sono stati eletti alla guida provinciale di due federazioni importanti: Andrea Briguglio alla guida di ANVA (federazione che riunisce i venditori del commercio su area pubblica), Angela Colonnacchi alla guida di AGAE (la federazione che raccoglie invece le Guide Ambientali ed Escursionistiche) e Luciano Zagaglia alla guida di FAIB (la federazione che riunisce i gestori degli impianti di carburante). Andrea Briguglio, storicamente alla guida degli ambulanti di Confesercenti, è stato rinnovato in tale ruolo in virtù della sua lunga esperienza sia nell’organizzazione di eventi e fiere che nel rapporto con enti ed amministrazioni locali, presso i quali segue con competenza le delicate fasi di concertazione relative alla definizione degli strumenti di programmazione del commercio su area pubblica”. Angela Colonnacchi, braccio destro del presidente regionale delle guide ambientali escursionistiche Alberto e Calamai, è una appassionata guida ambientale e, come si definisce lei stessa, divulgatrice di storie e tradizioni popolari, che mette a disposizione di turisti e non tutta la sua passione nel trasmettere lo stupore che la natura e l’ambiente ancora ci regalano. Al secondo mandato alla guida di FAIB, Luciano Zagaglia mette a disposizione dell’associazione l’esperienza maturata al fianco di Marco Princi attualmente presidente regionale; gestore di un distributore di carburanti a Rosignano ha lavorato e continuerà a fare squadra con tutti i colleghi della provincia sposando appieno il senso della sua mission. Tutti gli operatori di settore (ambulanti o guide ambientali ed escursionistiche della provincia di Livorno) che avessero necessità di assistenza specifica o che volessero contattare i presidenti per domande e/o dubbi o per entrare a far parte delle due federazioni possono scrivere a [email protected] o contattarci sui social https://www.facebook.com/confesercenti.livorno?locale=pt_BR

instagram.com/confesercenti_livorno youtube.com/@confesercentiprovincialedi3257

