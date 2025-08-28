Confesercenti: “Fiducia instabile, servono interventi urgenti per famiglie e imprese”

“I dati Istat sulla fiducia di famiglie e imprese confermano ciò che, come Confesercenti Livorno, registriamo quotidianamente sul territorio: un clima di incertezza che pesa sulle scelte di consumo e sugli investimenti. La flessione dell’indice di fiducia delle famiglie ad agosto, dopo il rialzo di luglio, evidenzia un andamento altalenante che riflette le tensioni internazionali e le difficoltà economiche locali”, dichiara Fabio Tinti, Presidente di Confesercenti Livorno. “Le imprese della provincia, in particolare quelle legate al commercio e al turismo, vivono una fase di attesa e prudenza. Il comparto turistico, che coinvolge stabilimenti balneari, strutture ricettive e ristorazione lungo la costa livornese e nelle località come Castiglioncello, Cecina e l’Isola d’Elba, ha registrato un apprezzabile calo dell’indice di fiducia. La stagione estiva, non ancora conclusa, ad oggi segna un bilancio in chiaroscuro, tra presenze altalenanti e consumi contenuti. Anche il commercio al dettaglio tradizionale, dalle botteghe del centro storico ai negozi di prossimità nei comuni della provincia, mostra segnali di rallentamento”. “Con l’autunno alle porte, le prospettive di crescita restano deboli. In un contesto di difficoltà del commercio internazionale e delle esportazioni, la tenuta dell’economia locale dipende sempre più dai consumi interni e dalla capacità del turismo di rigenerarsi. Le famiglie livornesi vedono ridursi il proprio potere d’acquisto, con effetti diretti sulla domanda e sulla sostenibilità delle attività economiche”. “Per questo, in vista della prossima manovra finanziaria, Confesercenti rinnova l’appello al Governo affinché vengano adottati interventi mirati e tempestivi. È fondamentale liberare risorse per restituire fiducia stabile a famiglie e imprese, agendo sulla leva fiscale: detassazione delle tredicesime e quattordicesime e riduzione delle aliquote Irpef intermedie sono misure concrete che possono offrire un sollievo immediato anche al tessuto economico della provincia di Livorno”.

