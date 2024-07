Confesercenti incontra il nuovo prefetto

Il direttore Ciapini: "E’ stato un colloquio piacevole e costruttivo. Abbiamo apprezzato moltissimo la disponibilità da parte del Prefetto ad un confronto costante con la nostra associazione al fine di individuare strade comuni per trovare soluzioni dell’interesse delle imprese e dei cittadini"

Confesercenti provinciale di Livorno, presenti la presidente provinciale Maristella Calgaro ed il direttore provinciale Alessandro Ciapini, ha incontrato il nuovo Prefetto di Livorno dott. Giancarlo Dionisi. “Ringraziamo il signor Prefetto per aver dato seguito celermente alla nostra richiesta d’incontro; abbiamo innanzitutto voluto porgere al dott. Dionisi il nostro caloroso benvenuto – spiega la presidente Calgaro. Un’occasione poi per affrontare alcune tematiche di grande attualità molto care alle imprese del commercio e turismo che rappresentiamo, quali la sicurezza, il lavoro ed il decoro urbano, tematiche che hanno trovato la totale sintonia con il rappresentante del Governo territoriale della nostra provincia. “E’ stato un colloquio piacevole e costruttivo – conclude il direttore Ciapini – ed abbiamo apprezzato moltissimo la disponibilità da parte del Prefetto ad un confronto costante con la nostra associazione al fine di individuare strade comuni per trovare soluzioni dell’interesse delle imprese e dei cittadini”. “Il mondo dell’imprenditoria commerciale cresce e prospera, e con esso anche i livelli occupazionali, solo se migliorano il decoro urbano, la pulizia dei contesti circostanti gli esercizi commerciali e gli standard di sicurezza, questa ultima intesa soprattutto come sicurezza percepita dai commercianti e dai potenziali clienti – ha dichiarato il Prefetto Giancarlo Dionisi. “E’ mio preciso intendimento, lavorando in stretta e concreta sinergia, affrontare con la massima determinazione le problematiche rappresentate da Confesercenti, che considero un validissimo alleato per offrire al comparto, ma, in genere, alla città e alla provincia, le condizioni di impresa e di lavoro più adeguate alla crescita della società, in tutte le sue articolazioni” ha concluso Dionisi.

