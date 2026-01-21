Consegnati i lavori per il potenziamento della ferroviaria in via Leonardo da Vinci
L'intervento ha un costo di 3,1 milioni di euro e consiste nell'estensione del fascio ferroviario per raggiungere i moduli di circa 600 metri. L'obiettivo dei lavori, con la prima fase che dovrà concludersi entro il prossimo 30 giugno, è quello di migliorare l'efficienza del terminal ferroviario
Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di potenziamento del fascio ferroviario da quattro binari che si trova nella parte terminale di via Leonardo da Vinci, tra l’edificio della Guardia di Finanza e l’accesso stradale al varco Galvani. L’intervento ha un costo di 3,1 milioni di euro e consiste nell’estensione del fascio ferroviario per raggiungere i moduli di circa 600 metri. L’obiettivo dei lavori, con la prima fase che dovrà concludersi entro il prossimo 30 giugno, è quello di migliorare l’efficienza del terminal ferroviario per gestire la movimentazione di treni di almeno 550 metri, senza spezzarli. L’opera è finanziata dal progetto AGRO-LI (focalizzato sul miglioramento e ammodernamento delle infrastrutture portuali dedicate per l’accessibilità della filiera agroalimentare nel porto di Livorno) che ha ricevuto i contributi dal Pnrr del Ministero dell’Agricoltura a valere sul Bando per lo sviluppo della logistica agroalimentare.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.