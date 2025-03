Contrasto al sovraindebitamento, proseguono l’impegno della Camera di commercio

Si è riunito nei giorni scorsi nella sede di Livorno della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno il tavolo di coordinamento in materia di sovraindebitamento, che vede coinvolti i Centri di ascolto della provincia e l’ente camerale. Il momento di confronto e formazione sulle novità normative è frutto di una collaborazione avviata dalla CCIAA con la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura dal 2017, nella provincia di Livorno e dal 2020 in quella di Grosseto, di cui i centri di ascolto delle Misericordie sono espressione della presenza della Fondazione sul territorio, cui si è aggiunto lo sportello di Cecina della Fondazione nazionale Interesse uomo e presidio Libera, attivo in convenzione con il Comune di Cecina. I Centri di ascolto svolgono un ruolo importante per contrastare il fenomeno dell’usura e far conoscere a consumatori e microimprese, che si trovano in gravi difficoltà finanziarie, le possibilità per uscire da situazioni di sovraindebitamento, in sinergia con l’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento della CCIAA. All’Organismo Occ possono rivolgersi consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, lavoratori autonomi che si trovino ad avere un eccesso di debiti, ad esempio con istituti bancari, finanziarie, Agenzia delle Entrate, per proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti oppure un programma di rientro. Nel 2024 sono state presentate all’Occ della Camera oltre 100 richieste nella provincia di Livorno. Gli sportelli anti usura, gratuiti e con operatori formati in modo specifico, informano sulle opportunità offerte dalla normativa in materia di sovraindebitamento (Codice della Crisi) per risolvere situazioni di crisi finanziaria, assistono nella compilazione della scheda informativa che dà l’avvio alle procedure previste dalla legge, indirizzano all’Organismo della CCIAA. I Centri di ascolto della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura ricevono su appuntamento e in provincia di Livorno si trovano presso le sedi delle Misericordie a: Castagneto Carducci ([email protected]); Livorno ([email protected]), San Vincenzo (anche per Campiglia Marittima e Venturina [email protected]) Portoferraio ([email protected]). A questi si aggiunge a Cecina lo sportello di Fondazione nazionale Interesse uomo e Presidio Libera Annalisa Durante ([email protected]).

