Contributi alle piccole e medie imprese, incontro in Cna

CNA e ChiantiBanca organizzano giovedì 5 febbraio alle 17.15 un incontro informativo sui fondi regionali. Per partecipare è necessario registrarsi al link che trovate in fondo all'articolo

CNA e Chiantibanca organizzano un incontro informativo giovedì 5 Febbraio alle ore 17.15, presso la sede di CNA Livorno (via M.L. King 13), per illustrare le opportunità legate alla misura della Regione Toscana in sostegno alle piccole e medie imprese, in particolare l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti, con contributo a fondo perduto fino a 200.000 €. L’incontro è gratuito. Il bando comprende uno spettro molto ampio di tipologie attività destinatarie dei fondi, mentre dal punto di vista geografico vi rientrano soltanto quelle di Livorno, Collesalvetti e Rosignano. I codici Ateco 2027 ammissibili al bando sono consultabili qui: Elenco imprese ammissibili. Relatori dell’evento saranno Andrea Porciani, responsabile ufficio Credito CNA Livorno – FinartCNA, Roberta Moschini, ufficio credito CNA Livorno – FinartCNA e Cristiano Bolognesi, vice direttore generale ChiantiBanca. Per partecipare è necessario registrarsi compilando questo form. Seguirà un aperitivo.

