Convegno di Cna Pensionati su invecchiamento, assistenza e cura

CNA Pensionati di Livorno, Massa Carrara, Lucca e Pisa promuovono per venerdì 20 ottobre a Viareggio presso la Costa dei Barbari un convegno, coordinato da CNA Pensionati Toscana, che affronterà questi temi

Il progressivo invecchiamento della popolazione nel nostro Paese è oggetto di studio da parte degli scienziati e di analisi da parte del mondo politico. Nel panorama del 21° secolo si assiste a una ridistribuzione demografica senza precedenti: nei prossimi 5 anni, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di individui di età uguale o superiore a 65 anni supererà quello dei bambini al di sotto dei 5 anni. Parallelamente all’aumentata aspettativa di vita, si è passati a una preponderanza di patologie neurodegenerative, con una più alta percentuale proprio nelle classi di età più avanzata. In questo scenario tenderà ad aumentare anche l’onere socioeconomico correlato alla cura, all’assistenza destinate agli anziani e alle loro famiglie. CNA Pensionati di Livorno, Massa Carrara, Lucca e Pisa promuovono per venerdì 20 ottobre a Viareggio presso la Costa dei Barbari un convegno, coordinato da CNA Pensionati Toscana, che affronterà questi temi, sui quali l’associazione riserva un grande interesse, finalizzato a dare agli associati le risposte che arriveranno dalla scienza e dalla politica, in termini di sviluppo delle terapie e di presa in carico da parte delle strutture ospedaliere e di cura. La mattinata vedrà gli interventi della Professoressa Nicoletta Berardi, docente di Psicobiologia all’Università di Firenze e ricercatrice presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR di Pisa, della Dottoressa Cinzia Porrà, Direttrice della Zona livornese dell’Area Usl Nord Ovest e dell’Assessore al diritto e alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini. È previsto anche il video messaggio dell’Assessora alle Politiche sociali Serena Spinelli.

