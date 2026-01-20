Convenzione tra Polo Tecnologico Magona e Confindustria Toscana Centro e Costa

Il Consorzio Polo Tecnologico Magona e Confindustria Toscana Centro e Costa hanno sottoscritto nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio una convenzione finalizzata a rafforzare il trasferimento di competenze e servizi ad alto contenuto tecnologico a beneficio delle imprese del territorio. La firma è avvenuta alla presenza di: Luciano Dell’Omo, presidente del Consorzio Polo Tecnologico Magona, Piero Neri, presidente della Delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa, Nicolas Dugenetay, presidente della sezione Chimica di Confindustria Toscana Centro e Costa ed Eugenio Fiore, dirigente dell’associazione. “La sottoscrizione di questa convenzione è un passo concreto per mettere a sistema competenze e strumenti che possono fare la differenza nei percorsi di innovazione delle nostre aziende – ha dichiarato il presidente Piero Neri –. Vogliamo accompagnare le imprese nella doppia transizione digitale ed ecologica, facilitando l’accesso a know-how specializzati, laboratori, servizi avanzati e opportunità di collaborazione. È un’alleanza che rafforza la competitività del territorio e crea le condizioni per generare nuova progettualità, soprattutto nell’ambito della sostenibilità e della sicurezza, attrarre investimenti e trattenere talenti in Toscana”. “Con il coinvolgimento di Confindustria Servizi Centro e Costa srl, società di servizi di Confindustria Toscana Centro e Costa – ha inoltre aggiunto Eugenio Fiore –, verranno definiti i successivi accordi e convenzioni operative riservate alle nostre aziende associate, relative alla fornitura dei servizi on demand di principale interesse”. L’accordo mira a promuovere le competenze e le attività del Consorzio, attraverso uno scambio di conoscenze ed esperienze con le aziende di Confindustria, favorendo l’avvio di iniziative innovative. In particolare, il Polo Tecnologico Magona metterà a disposizione competenze e servizi in ambiti strategici quali ingegneria chimica e di processo, progettazione impiantistica e dei sistemi di controllo, modellazione e simulazione, analisi chimico-fisiche avanzate e life cycle assessment, oltre a consulenza, ricerca e sviluppo, certificazioni, prototipazione, testing e attività di text & data analysis. “Sono onorato per questo importante accordo raggiunto con Confindustria Toscana Centro e Costa – ha commentato il presidente Dell’Omo – perché sancisce la comune volontà di lavorare per dare agli imprenditori toscani, e di conseguenza al territorio, strumenti che ne favoriscano la competitività in un mondo sempre più veloce nei cambiamenti. Questa convenzione contribuirà inoltre a dare ai giovani più chances di restare in Toscana, per continuare ad arricchire il nostro territorio con soluzioni innovative e sostenibili”. “Questo primo traguardo è il risultato di un lavoro condiviso con Dell’Omo, guidato dalla convinzione che le imprese debbano poter contare sulle competenze del Polo e dell’Università. L’innovazione tecnologica – ha aggiunto Nicolas Dugenetay – soprattutto quando orientata alla sostenibilità ambientale, è un fattore chiave di crescita: rafforza la competitività delle aziende e genera benefici concreti per tutto il territorio”.

