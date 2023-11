Creatività e innovazione sul podio del Premio Cambiamenti di Cna

Tutte le foto dei premiati

Alla Hydrofoil Simulator il 1° posto, ReQurv al 2° e HPH al 3°. La coordinatrice livornese del premio Ilaria Niccolini: "Anche questa edizione non ha mancato di stupirci per la creatività e capacità innovativa dimostrata dagli imprenditori livornesi"

La Hydrofoil Simulator srl si è aggiudicata il primo posto alla edizione livornese 2023 del Premio Cambiamenti CNA: l’azienda ha ideato un simulatore per l’allenamento alla pratica del foil, sport nautico legato al mondo del surf, che fa raggiungere agli atleti velocità impressionanti sulle onde; per la padronanza della tecnica, anche pericolosa, serve un allenamento che se fatto con un simulatore accelera l’affinamento delle capacità del surfista in tutta sicurezza. Al secondo posto si è piazzata la ReQurv srl specializzata nel settore dell’intelligenza artificiale applicata sia nel campo dell’apprendimento (con una particolare attenzione ai soggetti con DSA per i quali è stata sviluppata una particolare applicazione), che dello sviluppo delle imprese. Sul terzo gradino del podio la HPH srl di Venturina (le altre due sono livornesi) che ha ideato un sistema per la produzione di idrogeno a basso costo ed in modo notevolmente meno impattante in termini di inquinamento e di consumo energetico rispetto alle tecnologie attualmente dominanti. “Anche questa edizione non ha mancato di stupirci per la creatività e capacità innovativa dimostrata dagli imprenditori livornesi – afferma la coordinatrice livornese del premio Ilaria Niccolini – e non è stato assolutamente facile stilare una graduatoria per la giuria composta anche da Luca Finocchiaro presidente di CNA ICT, Milly Iovino presidente di CNA Impresa Donna, Alessandra Renai presidente dei Giovani Imprenditori CNA, Dario Talini direttore CNA, Alessandro Longobardi coordinatore di CNA Livorno e Vittorio Colombi di Enegan spa sponsor dell’iniziativa. Abbiamo assegnato premi in consulenze aziendali per oltre tremila euro, che potranno essere utili alle imprese per sviluppare il proprio business ed in più i primi tre classificati accederanno alla finale regionale in programma a Firenze a fine novembre, mentre la finale nazionale sarà a metà dicembre”.

Questi gli altri premi speciali assegnati:

– Premio Impresa Donna a By Frency, che si è aggiudicata anche il premio speciale di Enegan per la sostenibilità; l’azienda si occupa della produzione di borse ed accessori utilizzando esclusivamente materiali vegan e di riciclo.

– Premio Giovani a Urban Jungle, azienda del settore acconciatura la cui giovane titolare, impiegando tutti prodotti vegan e legati alla sostenibilità si è specializzata anche in un uso eccentrico del colore e nello stile londinese.

– Premio Sviluppo Sostenibile alla E-plant Industrial Design, giovane società di ingegneria di Rosignano che sta avendo una fortissima crescita, specializzata nella progettazione con modellazione 3D di impianti industriali per la chimica e per le energie rinnovabili.

– Premio Sport e Innovazione alla Sport Fellas srl che sta realizzando un social hub esclusivo per tutto il mondo dello sport in cui far confluire, dialogare ed avere scambi, atleti, tecnici, preparatori, società, gestori di impianti e sponsor.

– Premio Innovazione della Tradizione alla BDF srl, un birrificio artigianale gestito da giovani imprenditori con apparecchiature in grado di produrre tantissime tipologie di birre, con particolare attenzione a quelle estere, approvvigionandosi delle materie prime direttamente dai luoghi di originale produzione, e rendendo circolare e sostenibile il ciclo di produzione.

Condividi: