Cresce del 10% il numero di crocieristi che si fermano in città

Al Terminal Crociere il “punto nave” con il presidente e amministratore delegato della Porto di Livorno 2000 Matteo Savelli e il sindaco Luca Salvetti: “Il porto genera lavoro, ricchezza, opportunità e futuro”

di Martina Romeo

Valorizzare ed esporre l’importante valore dell’impatto di Porto di Livorno 2000 e del traffico portuale sul territorio. Questo uno degli obiettivi principali dell’incontro “punto nave” realizzato questa sera al Terminal Crociere di Piazzale dei Marmi, 12. Un vero e proprio resoconto degli importanti numeri e dell’impatto che i passeggeri e le merci di crociere, traghetti e altro hanno sulle località labroniche, anteprima dell’imminente nuova edizione dell’Italian Cruise Day del 23 ottobre. “Ho fortemente voluto questo appuntamento perché credo che il nostro territorio debba conoscere ciò che generano le crociere e i traghetti a Livorno. – apre l’evento Matteo Savelli, presidente e amministratore delegato della Porto di Livorno 2000 s.r.l. – Un traffico spesso abbastanza criticato, pensando che i passeggeri non rimangano sul territorio e vadano subito in altre località toscane. Ma noi non dobbiamo limitarci a contare il numero di passeggeri e delle navi, dobbiamo contare ciò che questi passeggeri lasciano a Livorno tramite i servizi organizzati dalla Porto Livorno 2000 e tramite tutto quello che è legato al mondo delle escursioni e del turismo. Quest’ultimo sempre al centro dell’attenzione”. Menzione particolare è andata ai numerosi valori che lo stesso porto può lasciare al territorio labronico. “Noi non gestiamo soltanto imbarchi e sbarchi, – tiene a sottolineare Savelli – ma gestiamo anche la piattaforma dei servizi. Dai servizi al passeggero, alla banchina, al City Cruise Terminal e agli shuttle. Quest’anno i numeri sono nettamente migliori, con circa +10% di passeggeri che rimangono nella nostra città”. “L’idea di trovarci per fare il punto della situazione è stata ottima. – interviene il primo cittadino, Luca Salvetti – Livorno sta vivendo una nuova era di espansione sul fronte del crocierismo, i numeri presentati lo confermano. Nella nostra città il settore ha attraversato momenti differenti, dal boom poco dopo gli anni ’70, al momento di difficoltà successivo. Un momento che Livorno 2000 seppe superare e che ha comportato i risultati presentati oggi. Questi ultimi un plus di tutto il lavoro svolto, attività che fa in modo che a Livorno transitino milioni e milioni di persone”. Prima della cena celebrativa e inaugurale della giornata di domani, breve performance dei musicisti del Conservatorio Mascagni. Spunto di una piccola attività che Porto di Livorno 2000 svolge per porre ulteriore attenzione alla città. “Non dobbiamo limitarci a contare le navi che arrivano o i passeggeri che sbarcano. – conclude Savelli – Dobbiamo imparare a valorizzare anche tutto ciò che quelle navi e quei passeggeri generano sul territorio: lavoro, ricchezza, opportunità e futuro. Perché il porto non è soltanto un’infrastruttura, è una parte fondamentale dell’identità e dell’economia della nostra città”.

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