Crociere, a Portoferraio fa tappa l’italian Cruise day in tour

Saranno 15,29 milioni i passeggeri che nel 2025 passeranno dai porti italiani. Risposte Turismo prevede per l’anno un’ulteriore crescita del traffico crocieristico nazionale, a conferma di un trend evidenziato già nel 2024, in conseguenza di una forte ripresa del mercato iniziata nel 2023 dopo la parentesi pandemica del biennio 2020-2021.

I dati sono stati presentati dalla società di consulenza a Portoferraio, in occasione dell’Italian Cruise Day in Tour, iniziativa itinerante organizzata da Risposte Turismo in collaborazione co l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

L’evento, dal titolo “Turismo crocieristico all’Elba. Le opportunità per una crescita qualitativa del territorio”, si è svolto presso la sede dell’l’I.S.I.S. “R. Foresi”, prezioso partner dell’AdSP MTS nell’ambito della formazione, e ha rappresentato un momento chiave per riflettere sul futuro del turismo crocieristico.

E’ stato il Presidente di Risposte Turismo, Francesco di Cesare, a fornire un quadro di insieme del crocierismo sia livello internazionale, che nazionale, con un focus sui porti elbani.

A livello nazionale, la società prevede per il 2025 una crescita del traffico crocieristico di circa il 7% rispetto al 2024, anno, quest’ultimo, che a sua volta si era chiuso con una movimentazione complessiva di 14,23 mln di passeggeri e un aumento del 3,1% su base annuale.

Si prevede inoltre un incremento delle toccate nave, che raggiungeranno quota 5.430, 220 in più rispetto a quelle del 2024.

Il primato è ancora del porto di Civitavecchia, che raggiungerà i 3.55 mln di passeggeri, con una crescita del 2,8% su base annuale; in seconda posizione Napoli, con 2,1 mln di passeggeri e un previsto aumento del traffico del 21% sul 2024. Il porto campano è, dopo quello laziale, il secondo scalo portuale nella storia italiana a superare la soglia dei due milioni di passeggeri.

Seguono Genova e Palermo, con rispettivamente 1,7 e 1 mln di passeggeri, in crescita rispettivamente dell’11 e del 9,4%. Mentre Livorno si piazza in quinta posizione con una stima di 850.000 passeggeri e una leggera contrazione sul 2024.

Nelle successive cinque posizioni figurano Messina, La Spezia, Savona, Cagliari, Venezia e Bari.

L’analisi del 2024 evidenzia invece una chiara distinzione del traffico sulla base delle macro-aree selezionate. Sul podio spicca quella del centro-sud Tirreno, con un totale di 5,35 mln di crocieristi movimentati. A seguire il Nord Tirreno, con 3,98 mln di passeggeri, le Isole, con 2,65 mln di passeggeri e l’Adriatico e lo Ionio, con 2,25 mln di passeggeri.

Sul podio delle regioni spicca il Lazio con 3,46 milioni di passeggeri, seguito dalla Liguria (3,03 milioni), dalla Sicilia (1,91 mln) e dalla Campania (1,89 milioni). In quinta posizione la Toscana, con 943 mila passeggeri movimentati.

Per quanto riguarda le compagnie di navigazione, il gruppo Msc si conferma leader del settore. Il 26,4% delle 183 navi che nel 2025 solcheranno il Mediterraneo sono del gruppo di Gianluigi Aponte. In seconda posizione Costa Crociere (14,5%). A seguire Royal Cribbean (7,4%) e Norwegian (5,5%).

Il focus sui porti elbani ha restituito un quadro rassicurante. Nel 2024, il principale porto dell’Isola, Portoferraio ha visto arrivare in banchina 29 navi da crociera, che hanno interessato 19 gruppi crocieristici, tre dei quali si sono distinti per il numero degli scali effettuati: Star Clippers (con il 13% degli scali complessivamente effettuati a Portoferraio), Windstar Cruises (12%) e Seadream Yacht Creuises (10%). 23.674 i passeggeri arrivati, per un totale di 92 toccate nave.

Le previsioni per il 2025 indicano una stima di 27.000 passeggeri e un totale di 85 toccate nave, con una distribuzione mensile che vedrà raggiungere il suo picco nei mesi di maggio e giugno, con rispettivament3e 25 e 29 toccate.

I porti elbani stanno insomma facendo registrare un trend positivo di crescita, anche grazie ad una rinnovata capacità di attrazione dell’Isola, che mantiene un suo forte appeal. L’obiettivo è quello di tornare gradualmente ai dati del 2019, quando furono registrati 31.848 passeggeri, o fare anche meglio ed eguagliare il biennio 2015-2016, quando furono movimentati 37.486 e 43.076 passeggeri.

Negli interventi che si sono susseguiti nel corso dell’iniziativa, i funzionari dell’Autorità di Sistema Portuale (Stefano Bianco e Susanna Simoni) hanno elencato le numerose iniziative di infrastrutturazione che la Port Authority sta portando avanti nell’Isola, a cominciare dai lavori di messa in sicurezza dell’area portuale, per finire con i lavori in corso per la elettrificazione delle banchine (cold ironing). Con riferimento al crocierismo l’intervento più rilevante è rappresentato dal recupero dell’area ex Stella Marina, da poter adibire a una stazione dedicata alla traffico dei passeggeri.

Nel corso della giornata si sono susseguiti numerosi interventi, a cominciare da quelli dei rappresentanti istituzionali: dal sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, alla vice sindaca di Rio Marina, Sara Caracci, dal segretario generale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Pierluigi Giuntoli, al Comandante della Capitaneria di Porto, Mirko Orrù, per finire con la vice presidente di MedCruise, Laura Cimaglia e la Responsabile Comunicazione di ASSOPORTI, Tiziana Murgia.

Le riflessioni sulle sfide del crocierismo elbano sono state affidate a due panel di relatori altamente qualificati. Presenti tra gli altri: Marco Casaroli (Tesi Viaggi), Maurizio Serini (CNA Livorno), Emilio Massimo De Ferrari (Federalalberghi), Giovanni Gasparini(Asamar Toscana), Franca Rosso (Assocom Elba) e Francesco Tapinassi (Direttore Toscana Promozione Turistica).

“Le previsioni di Risposte Turismo sono incoraggianti – ha dichiarato il commissario straordinario dell’AdSP, Luciano Guerrieri -, le crociere sono una risorsa importante che dobbiamo continuare a far crescere. Un simile traguardo richiede una visione sistemica che sia valida per tutto il territorio e che coinvolga operatori e istituzioni”.

