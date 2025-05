Crociere, a Portoferraio un convegno per parlare di futuro

Il prossimo 23 maggio, Portoferraio ospiterà una delle tappe dell’Italian Cruise Day in Tour, iniziativa itinerante promossa da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica da oltre vent'anni

Il prossimo 23 maggio, Portoferraio ospiterà una delle tappe dell’Italian Cruise Day in Tour, iniziativa itinerante promossa da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica da oltre vent’anni. L’appuntamento, coorganizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, è dedicato ad approfondire la relazione tra crocieristica e territori, con l’obiettivo di portare all’attenzione degli operatori del settore le tematiche di un fenomeno che riveste un ruolo centrale nello sviluppo economico locale, stimolando il dialogo tra il settore crocieristico e i territori ospitanti. L’evento, dal titolo “Turismo crocieristico all’Elba. Le opportunità per una crescita qualitativa del territorio”, si svolgerà a partire dalle 9.30 presso la sede strada Concia di Terra dell’l’I.S.I.S. “R. Foresi”, prezioso partner dell’AdSP MTS nell’ambito della formazione, e rappresenterà un momento chiave per riflettere sul futuro del turismo crocieristico all’Isola d’Elba.

Un’opportunità per il territorio – Il turismo crocieristico rappresenta una componente importante dell’economia elbana, ma anche una sfida: accogliere flussi turistici sempre più esigenti, nel rispetto dell’equilibrio ambientale e sociale dell’isola. L’incontro offrirà un’occasione di confronto tra istituzioni, operatori del settore e cittadini per delineare una strategia condivisa di crescita qualitativa.

Dialogo e visione verso un turismo più sostenibile e integrato – L’incontro, che avrà luogo presso l’ISIS “Foresi”, vedrà alternarsi interventi di Istituzioni, esperti, testimonianze di professionisti del settore e momenti di dibattito aperto. Tra i temi centrali dell’iniziativa: la valorizzazione dell’accoglienza crocieristica sull’Elba, la gestione sostenibile dei flussi turistici e le sinergie tra porto, città e imprese locali.

L’Italian Cruise Day in Tour a Portoferraio si propone come punto di partenza e momento di approfondimento per costruire un modello di accoglienza turistica che unisca qualità, sostenibilità e identità territoriale. Un’occasione preziosa per immaginare insieme il futuro dell’Elba come destinazione crocieristica di eccellenza.

Dopo i saluti di apertura, l’appuntamento prevede un intervento tecnico-scientifico con informazioni aggiornate a cura di Risposte Turismo, seguito da due tavole rotonde. La prima sarà dedicata ad approfondire le sfide e le opportunità dell’isola d’Elba come destinazione crocieristica, la seconda indagherà il futuro del fenomeno a Portoferraio.

09.30 ACCREDITI E WELCOME COFFEE

10.00 SALUTI ISTITUZIONALI

10.30 Presentazione a cura di Risposte Turismo

“LE DINAMICHE DELLA CROCIERISTICA IN ITALIA, IL QUADRO AGGIORNATO E LE PROSPETTIVE FUTURE”

11.00 Tavola rotonda

“LA CROCIERISTICA ALL’ELBA, TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ”

12.00 Tavola rotonda

“LE PROSPETTIVE DEGLI OPERATORI SUL FUTURO DELLA CROCIERISTICA: L’OFFERTA DELL’ELBA”

13.00 LIGHT LUNCH

Tra gli speaker: Stefano Bianco, Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi – Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Sara Caracci, Vicesindaco Comune di Rio, Laura Cimaglia, Vice Presidente MedCruise, Marco Casaroli, Direttore Tesi Viaggi, Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo, Tiziana Murgia, Responsabile Comunicazione, Promozione e Temi ambientali ASSOPORTI, Tiziano Nocentini, Sindaco Comune di Portoferraio, Mirko Orrù, Comandante in 2^, C.F. Capitaneria di Porto, Maurizio Serini, Presidente Territoriale CNA Livorno, Susanna Simoni, Direzione Infrastrutture – Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica, Emilio Massimo De Ferrari, Presidente Federalberghi Isola d’Elba.

