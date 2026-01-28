CSC e Livorno Reefer insieme: nasce a Livorno la piattaforma unica del freddo per l’ortofrutta

Dopo l’esito della due diligence in corso, l’intesa porterà alla creazione di un hub a temperatura controllata dedicato ai traffici refrigerati, con servizi integrati e gestione unificata delle strutture, rafforzando il ruolo dello scalo nei flussi nazionali e internazionali.

Le società CSC, Cold Storage Customs Vespucci e LR, Livorno Reefer hanno avviato una collaborazione che porterà le due società, dopo l’esito della due diligence in corso, a costituire nel breve periodo la piattaforma a temperatura controllata unica dedicata ai prodotti ortofrutticoli ed esotici nel porto di Livorno, così da offrire agli operatori un ventaglio di servizi integrati, completi ed efficienti, in grado di rispondere alle esigenze di un settore dinamico ed in continua evoluzione.

Dalla data odierna la Livorno Reefer gestirà entrambe le strutture fino alla definizione dell’ingresso di Livorno Reefer nel capitale di CSC.

Le due aziende hanno movimentato nel 2025 complessivamente un volume di 9.500 contenitori reefers, rappresentando un punto di riferimento del mercato nazionale grazie ai vantaggi della imbattibile posizione geografica del porto di Livorno e dai servizi logistici erogati dai due stabilimenti industriali.

Firmato i cda di CSC e Livorno Reefer

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.