Cybersecurity: i rischi dell’era digitale nella logistica. Convegno all’Interporto

L’appuntamento è per giovedì, 12 dicembre a partire dalle 9 nella Sala Convegni dell’Interporto Vespucci. Prevista la possibilità di seguire in streaming l'iniziativa sul canale youtube dell'Interporto Vespucci

Negli ultimi anni la trasformazione digitale ha rapidamente cambiato i processi produttivi e della distribuzione, spingendo le aziende ad affrontare nuove inedite sfide, come quella della cybersecurity, diventata una priorità a tutti gli effetti per la filiera della supply chain. Azioni illecite di hackeraggio, furti di dati, manomissioni delle informazioni sono sempre più frequenti e minacciano di rallentare o bloccare del tutto le spedizioni ed i trasporti, causando disservizi che potrebbero avere gravi impatti economici e sociali. Diventa quindi fondamentale adottare tutte le misure necessarie per garantire i requisiti di sicurezza previsti per la gestione appropriata dei dati sensibili e porre in essere interventi coordinati in caso di attacchi informatici.

E’ proprio per analizzare i rischi attuali connessi alla tecnologia digitale che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il Polo Sistemi Logistici dell’Università di Pisa e l’Interporto Toscano A. Vespucci, hanno deciso di organizzare per il prossimo 12 dicembre, presso la Sala Convegni dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci, un convegno rivolto alle aziende che operano nei vari settori della logistica del trasporto e dedicato al tema della digitalizzazione e della cybersecurity. Durante l’evento, un panel di esperti parlerà, tra le altre cose, delle sfide operative aperte in Europa dalla direttiva NIS2, che ha rivoluzionato le misure di sicurezza per la protezione delle infrastrutture digitali, imponendo standard rigorosi e prevedendo anche sanzioni che possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo globale. Prevista la presenza delle istituzioni. Parteciperanno per i saluti: la presidente dell’Interporto Vespucci, Monica Bellandi; la sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli; il sindaco di Livorno, Luca Salvetti e il segretario generale dell’AdSP MTS, Matteo Paroli. L’appuntamento, dunque, è per il prossimo giovedì, 12 dicembre, a partire dalle 9 nella Sala Convegni dell’Interporto Vespucci. Prevista inoltre la possibilità di seguire in streaming l’iniziativa sul canale youtube dell’Interporto Vespucci, al seguente link.

