“Da una startup può nascere l’impresa del vostro futuro”

Studenti, aziende e istituzioni protagonisti del convegno Livorno Innovativa in Camera di Commercio. Il presidente Breda: "Vogliamo trasmettervi il messaggio che il progresso fornisce opportunità e che si può fare impresa aprendo per esempio la propria startup e creando un percorso impegnativo ma affascinante per realizzare i propri sogni"

di Giulia Bellaveglia

“Un appuntamento intrigante sin dal titolo, che segnala come i giovani siano indissolubilmente legati al futuro”. Con queste parole il sindaco Luca Salvetti ha aperto il convegno “Livorno Innovativa” ideato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con il Comune di Livorno, con l’obiettivo di presentare le startup più innovative del territorio. La prima parte, quella della mattina dedicata alle scuole, ha visto la presenza di circa 70 studenti. “Tra 10, 20 anni – prosegue il primo cittadino – molte delle professioni attuali non esisteranno più e saranno sostituite da altri mestieri che implicano soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Una situazione che, da parte di un’amministrazione comunale, necessita di alcuni accorgimenti che abbiamo messo in pratica in questi 4 anni e mezzo: una politica assuntiva importante, ricordo le oltre 700 assunzioni tra Comune e partecipate che hanno contribuito a dare spazio a menti giovani e quindi ad un cambio di passo, un impegno nella creazione dei posti di lavoro. Livorno provincia si attesta oggi al 6° posto in Italia per il rapporto tra appalti pubblici e popolazione, e infine facilitare il territorio nella nascita di nuove aziende, circa 1 milione la cifra investita per le imprese in fase di avvio”. “L’obiettivo di questa iniziativa – aggiunge il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda – è accendere un riflettore sulle imprese della zona. Vogliamo trasmettervi il messaggio che il progresso fornisce opportunità e che si può fare impresa in maniera diversa, aprendo per esempio la propria startup e creando un percorso impegnativo ma affascinante per realizzare i propri sogni. Un appuntamento che spero venga ripetuto, visto che come ente puntiamo tantissimo sul rapporto con la scuola”. Poi l’assessora all’innovazione e all’università Barbara Bonciani entra nel vivo della discussione. “Che cosa significa innovazione? – dice – Apportare cambiamenti positivi con idee nuove. E che cosa serve per innovare? La conoscenza, un elemento imprescindibile. Non esiste più soltanto la possibilità di fare un lavoro da dipendente, ma l’opportunità di generare cultura, innovazione e quindi anche altre occupazioni”. I lavori della giornata sono poi proseguiti anche nel pomeriggio con l’apertura dell’incontro a cittadinanza, aziende, istituzioni e con l’intervento delle realtà lavorative di Grosseto.

