Dalla Camera di commercio contributi alle imprese per transizione digitale e certificazioni di qualità

La Camera di commercio ha recentemente varato due nuovi bandi a favore delle imprese di Grosseto e Livorno di tutti i settori economici

Bando per le certificazioni di qualità

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisizione di certificazioni di qualità, funzionali ai percorsi di sviluppo aziendali, rilasciate da organismi competenti, nel rispetto delle procedure previste dalle relative norme di riferimento. La certificazione deve essere acquisita nell’anno 2023 e comunque ottenuta prima della presentazione della domanda. Il contributo sarà pari al 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per un importo massimo di 2.500 euro e potrà essere ottenuto per l’acquisizione di una sola certificazione. L’investimento minimo ammissibile a contributo, per qualunque impresa richiedente il contributo, deve essere pari a 1.000 euro.

Bando innovazione digitale 4.0

Il bando, con l’obiettivo di promuovere la transizione digitale nelle PMI del territorio, sostiene l’acquisto di servizi e soluzioni focalizzati sulle competenze e tecnologie digitali nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0. E’ concesso un contributo pari al 70% del totale delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 5.000 euro. Per entrambi i bandi il termine per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse. Bandi e modulistica sono disponibili sul sito camerale all’indirizzo www.lg.camcom.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Promozione e Sviluppo economico all’indirizzo: [email protected]

