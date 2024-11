Dall’AdSP fino a 300mila euro ad impresa per la logistica green

Avanti tutta sulla decarbonizzazione. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha pubblicato nei giorni scorsi l’avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni finalizzate all’acquisto, o alla conversione a trazione elettrica integrale o a idrogeno, di mezzi operativi dedicati alla movimentazione di merci e persone, quali gru mobili gommate, carrelli elevatori, locomotori o locotrattori, navette per il trasporto collettivo di persone in area portuale, autovetture di servizio e mezzi adibiti alla raccolta di rifiuti. Il bando è interamente finanziato con fondi del programma Next Generation EU- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella componente “Intermodalità e logistica integrata” e attribuisce sovvenzioni a fondo perduto, in regime di de minimis, fino ad un importo massimo di 300.000 euro per impresa. I finanziamenti saranno erogabili in favore di operatori privati, concessionari terminalisti e soggetti autorizzati ed operativi nei porti di Sistema. Il termine per presentare le domande è fissato al 17 gennaio 2025. I soggetti potenzialmente beneficiari verranno scelti sulla base di tre criteri di selezione: quello della durata del titolo concessorio o autorizzativo (con premialità rispetto alla maggiore durata), quello dell’eventuale cofinanziamento privato in aggiunta al contributo pubblico richiesto e quello della coerenza dell’investimento presentato rispetto agli obiettivi di sostenibilità delle operazioni portuali. L’investimento dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026. “L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di trasformazione ambientale dei porti che l’Autorità di Sistema Portuale ha intrapreso da tempo con la pubblicazione del proprio Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale(DEASP)” ha spiegato Guerrieri, aggiungendo che “i fondi del Next Gen EU ci danno l’opportunità di investire maggiori risorse, europee e nazionali, in questo percorso. La sostenibilità ambientale è una necessità e iniziative simili rappresentano una svolta ambiziosa e decisiva per affrontare il problema dell’inquinamento causato dai porti”. Il bando sarà illustrato agli operatori interessati il prossimo 4 dicembre in occasione di un info day rivolto agli operatori potenzialmente interessati a presentare domanda di sovvenzione. All’evento, che si terrà presso la Sala Maestrale degli Uffici dell’Autorità di Sistema portuale al terminal crociere, sarà possibile partecipare da remoto al seguente link: scarica il bando qui.

