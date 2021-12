Darsena Europa: aggiudicati i lavori

Per il presidente Guerrieri si tratta di un traguardo fondamentale. Gli interventi sono stati aggiudicati per un importo di 377,4 milioni di euro

Mediagallery

L’AdSP ha aggiudicato la gara per l’affidamento, mediante appalto integrato, della realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa. Il provvedimento è stato firmato il 29 dicembre dal commissario Luciano Guerrieri, dalla vice commissaria Roberta Macii e dal responsabile tecnico dell’opera, Ing. Enrico Pribaz. Gli interventi sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo composto da Società Italiana Dragaggi S.p.A./Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A./Sales S.p.A./Fincosit S.r.l., per un importo di 377,4 milioni di euro.

Il punteggio complessivo conseguito dal raggruppamento è stato pari a 82,60 punti su 100, con un ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara del 2,46%. Il bando di gara, corredato di una documentazione tecnica e contrattuale di particolare complessità elaborata in stretta collaborazione dalla Direzione Infrastrutture e dalla Direzione Gare e Contratti all’interno della Struttura Commissariale, era stato pubblicato il 7 ottobre scorso.

Per il presidente Guerrieri si tratta di un traguardo fondamentale, raggiunto in tempi brevissimi “grazie all’ottimo lavoro di squadra e ad una importante collaborazione istituzionale con le Amministrazioni del territorio tra le quali. Un ringraziamento particolare deve essere rivolto al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per il supporto, finanziario e non solo, e la partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo”.

Il commento del presidente Giani: “Oggi è un grande giorno per Livorno e per la Toscana tutta. L’aggiudicazione della gara per la realizzazione delle opere a mare e dei dragaggi della Darsena Europa è un momento decisivo per lo sviluppo infrastrutturale della città e della regione. I cantieri apriranno nella seconda metà del prossimo anno e finalmente potremmo assistere alla costruzione di una parte rilevante di quel mosaico infrastrutturale così importante per la crescita economica dei nostri territori. “Oltre ad esprimere soddisfazione per l’esito della gara – ha concluso Giani – voglio anche ringraziare pubblicamente Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, e tutti coloro che si sono operati in questi anni per il buon esito dell’operazione”.