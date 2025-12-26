Darsena Europa, consolidati i primi 80mila mq della prima Vasca di Colmata

Sono terminati, con sette giorni di anticipo sul cronoprogramma, i lavori di consolidamento dei primi 80.000 metri quadrati della prima vasca di colmata del futuro terminal container della Darsena Europa

La notizia è stata data oggi pomeriggio dal prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, in una nota stampa nella quale sottolinea come si sia concluso il primo spostamento della precarica ai successivi 80 mila mq della cassa di contenimento, che si estende su una superficie complessiva di 32 ettari. L’obiettivo è quello di arrivare a consolidare tutta la Vasca entro giugno 2027.

Esprime soddisfazione il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, che ha voluto ringraziare le imprese e i tecnici dell’Autorità di Sistema Portuale: “Si tratta di un lavoro ben fatto e terminato con anticipo sui tempi grazie alla professionalità e all’impegno di tutti” ha dichiarato. “Sono convinto che i lavori procederanno nel pieno rispetto della tabella di marcia” ha aggiunto, sottolineando lo sforzo sostenuto in questi anni dall’AdSP per assicurare ai porti del sistema condizioni di maggiore efficienza e competitività, uno sforzo concreto quello dell’Autorita portuale, stimabile in un miliardo di euro di opere già finanziate, di cui una buona parte destinata alla Darsena Europa.

