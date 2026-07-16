“Darsena Europa opera strategica, massima sinergia per accelerare sul bando”

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, insieme al segretario generale Pierpaolo Danieli, ha partecipato al tavolo convocato dal prefetto Dionisi con il cluster portuale: "L'AdSP predisporrà il bando di gara seguendo le indicazioni del commissario straordinario"

“La Darsena Europa è un’opera strategica. Dopo il lavoro svolto con la precedente gestione commissariale per avviare l’infrastruttura, garantiremo la massima collaborazione anche al nuovo commissario straordinario per completare l’opera nei tempi stabiliti”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Davide Gariglio, partecipando stamani, assieme al segretario generale Pierpaolo Danieli, al tavolo di confronto con il cluster portuale, indetto dal prefetto Dionisi per fare il punto sulla situazione. Durante la riunione, Gariglio ha sottolineato il ruolo cruciale della struttura tecnica dell’Ente nel superare complesse sfide burocratiche e progettuali, ponendo le basi concrete per la Darsena Europa. “L’impegno costante dell’AdSP è stato fondamentale per portare l’opera allo stato attuale, garantendo piena collaborazione con la gestione commissariale per il completamento del progetto” ha aggiunto. “La sinergia con il commissario è totale – ha affermato il presidente – Come AdSP prepareremo il bando di gara seguendo le indicazioni che ci verranno fornite dallo stesso sui tempi e l’organizzazione di realizzazione dei lavori pubblici, di modo che possa essere chiaramente definito anche il perimetro degli interventi a carico del privato”.

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