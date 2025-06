Davide Gariglio è il nuovo commissario della AdSP

Immagine di Davide Gariglio tratta dalla audizione al Senato

Davide Gariglio è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il provvedimento di nomina commissariale, notificato nelle scorse ore dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM n.139 dell’11 giugno 2025, permetterà al nuovo n.1 dell’Ente di Palazzo Rosciano di prendere conoscenza della realtà portuale. La nomina a Commissario – precisa il Ministro Salvini nel decreto – è un atto necessario, finalizzato ad assicurare l’operatività dei porti del Sistema nelle more del completamento del quadro delle nomine di tutti i presidenti di AdSP ancora mancanti e dell’acquisizione delle relative intese con i presidenti delle Regioni interessate. Classe 1967, torinese, con una laurea in Giurisprudenza, ex componente della Commissione Trasporti alla Camera durante la XVIII legislatura, ex presidente del consiglio regionale Piemonte e in passato amministratore delegato del Gruppo Torinese Trasporti, Gariglio andrà a sostituire Luciano Guerrieri, che la settimana precedente aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 14 giugno. Il neo commissario si è dichiarato pronto a dare il proprio contributo per rendere ancora più competitivo il sistema portuale composto dai porti di Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia. “Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per la fiducia accordatami. La prossima settimana mi recherò a Livorno e Piombino per incontrare la struttura e presentarmi alle istituzioni” ha dichiarato. “Come già ho avuto modo di dire durante la mia audizione al Senato e alla Camera nell’ambito della proposta di nomina a Presidente, farò tesoro degli ottimi risultati raggiunti dalla precedente amministrazione sia sul versante dell’ammodernamento delle infrastrutture esistenti che su quello dell’efficientamento dei servizi resi alla comunità portuale in materia di innovazione tecnologica, security e sostenibilità ambientale” ha aggiunto. “Il mio obiettivo sarà duplice: promuovere un forte spirito di squadra in seno all’amministrazione e rafforzare i collegamenti nazionali e internazionali dei porti di competenza in funzione della crescita dell’intero territorio. La collaborazione con le Istituzioni e con tutto il cluster portuale sarà una delle priorità del mio mandato”.

