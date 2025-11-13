Davide Gariglio nominato presidente dell’AdSP

“Mi impegnerò con tutte le forze per mettere al centro lo sviluppo sostenibile dei porti e servire al meglio la comunità nella gestione del sistema portuale. Sono grato al Ministro Salvini e al presidente Giani per la fiducia riposta nella mia persona”

“Sono grato al Ministro Salvini e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per la fiducia riposta nella mia persona. Sento il peso della responsabilità e mi impegnerò con tutte le per servire al meglio la comunità nella gestione del sistema portuale” sono queste le parole con cui Davide Gariglio ha commentato la nomina a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ufficializzata nelle scorse ore con il decreto ministeriale n.286 del 12 novembre 2025. “Ho trovato in Autorità Portuale una squadra composta da dirigenti e dipendenti di grande competenza e professionalità. Mi impegnerò assieme a loro per creare una squadra coesa che lavori al meglio per la comunità, mettendo al centro il bene comune e lo sviluppo sostenibile dei porti” ha dichiarato il neo presidente della Port Authority. “Le risorse umane – ha aggiunto – rappresentano il vero capitale di questo Ente e sarà mia cura valorizzarle al meglio perché possano esprimere tutte le proprie potenzialità”. Tra le partite strategiche da vincere quella della sostenibilità ambientale (“che vede la Port Authority impegnata nella prioritaria realizzazione degli interventi di cold ironing”) e quella della infrastrutturazione dei porti: “Abbiamo tante cose da fare e dobbiamo fare un uso parsimonioso delle risorse, allocarle nel modo migliore. E’ una scelta che vogliamo fare coinvolgendo tutti gli stakeholder istituzionali e gli operatori economici del porto”. Anche la sostenibilità sociale rimane per Gariglio una leva strategica. “In questo e negli anni a venire l’ente proseguirà con determinazione tutte le azioni necessarie per tutelare l’occupazione in porto” ha dichiarato ancora il primo inquilino di Palazzo Rosciano. Nei prossimi giorni, Gariglio procederà a completare l’iter per la nomina dei rappresentanti del Comitato di Gestione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©