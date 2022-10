Decreto trasparenza e smart working

Conflavoro PMI e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Livorno sono lieti di invitarvi all’evento dal titolo “Decreto Trasparenza e Smart Working: i nuovi obblighi delle imprese e la centralità della scelta del giusto contratto collettivo” che si svolgerà il 20 ottobre 2022 nella sala Marconi del Grand Hotel Palazzo.

Le nuove necessità nate con le restrizioni dovute alla dolorosa emergenza sanitaria che tutti ben conosciamo, ci ha imposto di rivedere la nostra organizzazione lavorativa aprendo anche la strada a un nuovo modo di vedere e vivere le esperienze professionali. In questo scenario appare doveroso fare luce su alcune normative fondamentali per ridisegnare la figura del lavoratore.

Affronteremo queste tematiche con Roberto Capobianco, Presidente Conflavoro PMI; Luca Caratti, Consulente del Lavoro di Vercelli, e l’Avvocato Evangelista Basile dello Studio Legale Ichino, Brugnatelli e Associati. Previsti i saluti istituzionali di Gloria Cappagli, Presidente Consulta dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Regione Toscana, e Paolo Mascitelli, Presidente di Conflavoro PMI Livorno.

La giornata formativa consentirà ai consulenti del lavoro di ottenere 3 crediti per assolvere agli obblighi formativi dell’ordine. I consulenti del lavoro possono iscriversi dalla piattaforma per la formazione continua. Per tutti gli altri partecipanti è possibile avere informazioni o iscriversi inviando una mail a [email protected] Le iscrizioni chiudono martedì 18 ottobre.

20 ottobre 2022 | ore 15:00>18:00

Grand Hotel Palazzo – Sala Marconi, Viale Italia, 195 – 57127 Livorno

