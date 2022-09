Delegazione finlandese in visita nel porto di Livorno

Una rappresentativa del porto finlandese di HaminaKotka, in visita educativa nella città di Livorno, è stata accolta stamani dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il dirigente trasparenza e promozione dell’ente portuale, Claudio Capuano, e lo staff promozione hanno illustrato alla delegazione finlandese le peculiarità e le funzioni del Sistema Portuale dell’Alto Tirreno, soffermandosi in particolare sui progetti di sviluppo infrastrutturale dello scalo labronico. L’occasione è stata inoltre utile per consentire all’AdSP di conoscere da vicino una delle realtà portuali più importanti della Finlandia, un porto che mediamente movimenta ogni anno quasi 15 milioni di tonnellate di merce e più di 500 mila TEU.

La riunione è terminata con il consueto scambio dei crest (nella foto), cui ha fatto seguito una visita guidata nel porto.

