“Demografia: la sfida del futuro”, interessante convegno organizzato dalla U.S.T.-CISL di Livorno

Si è svolto, nella splendida cornice del Castello Pasquini di Castiglioncello il convegno dal titolo “Demografia: la sfida del futuro”, una interessante iniziativa organizzata dalla Segreteria della U.S.T. CISL di Livorno. Al convegno, moderato dalla professoressa Paola Colorà, membro della Segreteria U.S.T. CISL di Livorno, sono intervenuti il Segretario Generale della U.S.T. CISL di Livorno, Filippo Giusti, il Presidente C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, e Sandra Scarpellini, Presidente della Provincia di Livorno. Durante il convegno, la demografia, con la sua immensa mole di dati, è stata utilizzata come chiave di lettura efficace per analizzare, e spiegare in modo sistemico fenomeni complessi, grazie alla capacità di interpretare i mutamenti che rivoluzionano i rapporti tra le generazioni, la vita e le interazioni di ciascuno di noi, dimostrando come solo ponendo al centro le persone si possa produrre vera e sana crescita. Nel corso del convegno, il Segretario Generale della CISL Livorno ha fotografato, attraverso i dati demografici dell’ultimo ventennio, la situazione dei nostri comuni, analizzando le percentuali di crescita, o decrescita, di ciascuno di essi, riportati, a cura della CISL, in un esaustivo volume dal titolo “Il Barometro”.

Il Segretario della Camera di Commercio di Livorno e Grosseto, Riccardo Breda, ha invece analizzato la situazione delle imprese ed il mercato della provincia labronica mentre la Presidente della Provincia di Livorno, Sandra Scarpellini ha basato il suo intervento sulle politiche sociali e sull’importanza della formazione-istruzione per rilanciare il futuro della nostra provincia.

